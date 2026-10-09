Arne Slot kiest na Liverpool-exit voor verrassende volgende stap

Arne Slot heeft een nieuwe rol in het Europese voetbal. De Nederlander maakt deel uit van de Technical Observer Group van de UEFA, vier maanden na zijn vertrek bij Liverpool. In die functie analyseert hij Europese wedstrijden en ontwikkelingen op tactisch gebied.

De UEFA zet de technische observatoren in om wedstrijden in Europese clubcompetities te analyseren. Met behulp van statistieken en videobeelden brengen zij de nieuwste ontwikkelingen op trainersgebied in kaart. De bevindingen worden verwerkt in rapporten die binnen de voetbalwereld worden gedeeld.

Artikel gaat verder onder video

Slot krijgt daarmee een rol buiten het trainersvak, maar blijft wel betrokken bij het internationale topvoetbal. Hij hoeft voorlopig niet direct terug te keren op het trainingsveld om zijn kennis en ervaring in te zetten.

Successen als hoofdtrainer

Slot bouwde de afgelopen jaren een sterke reputatie op als trainer. Bij Feyenoord bereikt hij in 2022 de finale van de Conference League. In de twee seizoenen daarna wint hij met de Rotterdammers zowel de landstitel als de KNVB-beker.

In 2024 maakt Slot de overstap naar Liverpool. In zijn eerste seizoen leidt hij de Engelse topclub direct naar de landstitel in de Premier League. Daarmee bezorgde hij Liverpool het twintigste landskampioenschap uit de clubgeschiedenis.

Na een moeilijker verlopen seizoen komt er in de zomer van 2026 een einde aan zijn periode op Anfield. Liverpool eindigt als vijfde in de Premier League en plaatst zich daarmee voor de Champions League.

De KNVB zette na het ontslag van Ronald Koeman zijn zinnen op Slot, maar de oefenmeester bedankte voor de uitnodiging om de nieuwe bondscoach te worden van het Nederlands Elftal.