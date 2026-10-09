Flick onthult wanneer Frenkie de Jong zijn Barcelona-rentree kan maken

Hansi Flick heeft vrijdag een update gegeven over het herstel van . De Nederlandse middenvelder traint sinds deze week weer met de groep mee na een lange periode van blessureleed. De Jong maakt op 17 oktober tegen Real Betis Sevilla mogelijk zijn rentree in de wedstrijdselectie, aldus Flick.

Het verhaal van de 29-jarige De Jong is inmiddels bekend. De middenvelder liep op het WK van afgelopen zomer op het trainingsveld een knieblessure op. Hoewel hij daarna nog wel 'gewoon' in actie kwam voor het Nederlands elftal, bleek bij terugkeer in Barcelona dat de situatie ernstiger was dan de medische staf van Oranje had vermoed. De club drong volgens Spaanse media aan op een operatie, maar De Jong zelf zou voor een 'conservatieve' aanpak hebben gekozen waarbij de blessure zonder chirurgische ingreep over zou moeten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Dat heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Gisteren (donderdag) deelde Barcelona op sociale media fraaie beelden van De Jong op het trainingsveld. Te zien is hoe zijn ploeggenoten de Nederlander met een erehaag weer welkom heten in hun midden.

Barcelona hervat de competitie morgen (zaterdag) met een thuiswedstrijd tegen Getafe. De Jong is dan nog niet van de partij en zal, afgaande op de woorden van Flick, volgende week dinsdag ook het uitduel tegen Galatasaray in de Champions League nog overslaan. "Frenkie is mogelijk weer beschikbaar tegen Betis", wordt Flick geciteerd door Marca. "Zijn herstel verloopt voorspoedig, hij heeft geen pijn meer. Maar hij heeft tijd nodig, en dat zullen we hem geven." Op zijn persconferentie liet de trainer zich ook ontvallen dat hij De Jong niet per se op het middenveld in zal zetten: "Hij kan ook uit de voeten in de verdediging", aldus Flick.

Ook rentree Raphinha laat op zich wachten

Flick kan tegen Getafe en Galatasaray ook nog geen beroep doen op Raphinha. De Braziliaan verkeerde voor de interlandbreak in bloedvorm en was in de eerste acht officiële wedstrijden van het seizoen al goed voor 14 doelpunten namens de Catalanen, maar raakte bij de nationale ploeg geblesseerd. "Op de scans die hij heeft ondergaan is geen zware blessure te zien, maar we moeten voorzichtig met hem zijn omdat hij vorig jaar drie keer geblesseerd is geweest. Raphinha is morgen nog niet beschikbaar en ook niet voor de wedstrijd in Istanbul", aldus de trainer. Flick bevestigde dat zomeraanwinst Gabriel Jesus daarom naar verwachting een basisplaats krijgt in beide duels.