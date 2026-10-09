Frenkie de Jong staat nadrukkelijk op het wensenlijstje van het Engelse Chelsea. De beleidsbepalers uit Londen zien in de 29-jarige spelmaker van FC Barcelona volgens het Spaanse Sport de ideale versterking om het middenveld een kwaliteitsimpuls te geven tijdens de transferperiode in januari. Bij de Catalanen is de toekomst van de middenvelder echter allerminst zeker door moordende concurrentie en een langdurig hersteltraject.

De interesse vanuit Londen hangt nauw samen met de situatie rond Enzo Fernández. De Argentijnse middenvelder vertrok deze zomer voor een recordbedrag van liefst 145 miljoen euro naar Manchester City. Door die megadeal heeft Chelsea flink wat financiële slagkracht en zoekt manager Xabi Alonso een directe opvolger om de touwtjes in handen te nemen op het middenveld. FootballTransfers analyseerde een eventuele transfer van De Jong naar Chelsea.

De Jong moet knokken voor zijn plek bij FC Barcelona

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Voor Frenkie de Jong brengt de huidige situatie in Spanje flink wat twijfels met zich mee. De middenvelder liep op het WK een zware blessure op aan de binnenband van zijn rechterknie en speelde daardoor dit seizoen nog geen enkele officiële minuut voor de Catalaanse koploper. Hoewel De Jong deze week wel weer aansloot bij de groepstraining, komt het competitieduel van zaterdag in eigen huis tegen Getafe nog te vroeg voor een rentree.

Onder trainer Hansi Flick draait het elftal namelijk op rolletjes zonder de Nederlander. Met 21 punten uit de eerste zeven duels staat de club soeverein bovenaan in La Liga. Daarbij raakte De Jong zijn aanvoerdersband kwijt aan Raphinha en nam de concurrentiestrijd op het middenveld flink toe door de komst van Rodri. Met ook Pedri, Gavi en het talent Marc Bernal in de selectie, staat de basisplaats van de Oranje-international dan ook zwaar onder druk.

De leiding van FC Barcelona lijkt dan ook open te staan voor gesprekken over een vertrek van Frenkie de Jong. De controleur heeft nog wel een contract tot medio 2029 in Camp Nou, maar de club kan een flinke transfersom uiteraard uitstekend gebruiken. Waar De Jong eerdere transferperiodes een vertrek pertinent weigerde, kan het gebrek aan speelminuten en perspectief de situatie komende winter wel eens compleet doen veranderen. Een transfer van De Jong zou, zo rekende FootballTransfers uit, goed nieuws zijn voor Ajax en Willem II.