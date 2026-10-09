Noa Vahle valt iets op bij Oranje: 'Hier komt altijd zo veel aversie op'

Noa Vahle vindt het opvallend hoeveel spelers van het Nederlands elftal openlijk over hun geloof spreken. In HNM De Podcast, die ze maakt met Hélène Hendriks en Merel Ek, zegt de verslaggever daar zelf geen enkel probleem mee te hebben. Vahle merkt echter wel dat de religieuze uitingen van de Oranjespelers veel 'aversie' in de samenleving oproepen.

De afgelopen interlandperiode reisde Vahle voor Talpa met Oranje mee naar de eerste vier Nations Leagueduels onder de nieuwe bondscoach, Xavi Hernández. In de podcast komt de verslaggever daarop terug. "Er is mij iets opgevallen, en dat viel mij eigenlijk tijdens het WK van afgelopen zomer al op", begint ze. "Ten eerste dat er veel meer voetballers zijn die gelovig zijn. Ik denk dat bij het Nederlands elftal de helft of misschien wel meer dan de helft gelovig is. Maar wat ik eigenlijk best wel heel erg mooi vind, is dat ze er zo openlijk over vertellen."

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"Ik had een interview met Gjivai Zechiël van Feyenoord", vervolgt Vahle. "Het ging erover dat hij voor het eerst bij het Nederlands elftal was. Ik stelde allemaal vragen, wat hij ervan verwachtte. Toen zei hij twee keer: 'Het is Gods plan', dus dat is iets waar hij zich aan vasthield. Toen vroeg ik wat hij daar eigenlijk van vond, want je ziet het bij heel veel jongens bij de selectie. Er werd op het WK ook over gesproken, dat de jongens die geloven dan voor een wedstrijd samenkomen. Cody Gakpo is dan de pastoor. Zechiël vertelde dat hij dat zo mooi vond. Toen dacht ik: eigenlijk is het toch best wel goed dat ze zich daar zo over uitspreken."

Vahle merkt echter dat er veel mensen zijn die daar anders over denken. "Wout Weghorst is iemand die heel gelovig is. Maar daar komt altijd zo veel aversie op. Terwijl, ik denk: als dat nou voor iemand iets is dat hen kracht geeft of een beetje wegwijs maakt? Dat is het geval bij Cody, bij Gjivai, bij Wout. Dat is toch helemaal prima" Hendriks heeft wel een idee: "Ik denk dat er een verschil in zit. Ik denk niet eens dat bij Cody, Zechiël of Mexx Meerdink die gedoopt werd, daar komt helemaal niet zoveel kritiek op, heb ik het idee. Het gaat vooral bij Wout Weghorst erom dat hij het op een bepaalde manier profileert. Hij heeft dat nou eenmaal over zich, daar komt de aversie tegen, denk ik. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet veel mensen gehoord die het raar vinden, of zo. En er is ook helemaal niets raars aan."

Vahle schiet een te binnen dat Johan Cruijff zich ooit ook uitsprak over het onderwerp. "Hij zei: 'Ik geloof niet, maar in Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld op komen. Als het werkt, zal het dus altijd een gelijkspel worden.' Zó'n goeie uitspraak. Alleen: daar gaat het die jongens natuurlijk niet om. Het is niet dat je een kruisje slaat en hoopt op de overwinning. Het gaat natuurlijk over veel meer. Het is voor hen een levensstijl, ik heb daar helemaal niet zo heel veel moeite mee", besluit Vahle.