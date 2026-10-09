Feyenoord is in topvorm, maar wordt op het slechtst denkbare moment onderbroken

Feyenoord had de smaak te pakken in de Eredivisie, maar moest noodgedwongen twee weken op de rem trappen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst verkeerde na monsterzeges op PEC Zwolle (7-0) en FC Utrecht (5-0) in een uitstekende flow, precies op het moment dat de interlandperiode de competitie stillegde. Voor de Rotterdammers kwam de onderbreking dan ook op een bijzonder ongelukkig moment.

Voor sommige clubs en spelers komt een interlandbreak bijzonder goed uit. Denk bijvoorbeeld aan PEC Zwolle, dat er dramatisch voor stond in de Eredivisie en een aantal pijnlijke nederlagen op rij leed. De Blauwvingers zullen dan ook gesnakt hebben naar de onderbreking van de competitie. De Zwollenaren besloten de interlandperiode zelfs te gebruiken voor een trainingskamp. De club vloog naar Portugal, trainde hard en deed aan teambuilding. Voor PEC bood de break daarmee de mogelijkheid om de knop om te zetten en met een frisse blik naar het vervolg van de competitie toe te werken.

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Hoe anders was de situatie voor Feyenoord. De formatie van Van Bronckhorst verkeerde namelijk in topvorm. De Rotterdammers veegden PEC Zwolle en FC Utrecht van de mat en hadden daarmee precies het zetje gekregen dat nodig was na een wat valse start van het seizoen. Het was het ideale moment om door te pakken in de Eredivisie.

Feyenoord was in topvorm

Juist daar zit het probleem voor Feyenoord. Een ploeg die eindelijk begint te draaien, wil het liefst blijven spelen. De overwinningen op PEC en Utrecht leverden niet alleen zes punten op, maar ook een flinke dosis vertrouwen. Het veldspel oogde fris en overtuigend en de Rotterdammers leken het juiste ritme te hebben gevonden. Ook zomeraanwinst Nacho Ferri, in het begin van het seizoen nog zwaar bekritiseerd, had zijn draai gevonden. Hij maakte in de laatste twee wedstrijden vier doelpunten.

Vervolgens valt de competitie twee weken stil.

De Rotterdammers waren de topper tegen AZ in De Kuip waarschijnlijk graag ingegaan vanuit de flow die in de afgelopen wedstrijden was ontstaan. In plaats daarvan werd die opwaartse lijn abrupt onderbroken door een nieuwe XXL-interlandperiode. Een deel van de selectie vertrok naar verschillende uithoeken van de wereld voor interlands, terwijl de overige spelers een korte vakantie konden nemen.

Voor Van Bronckhorst betekent dat bovendien dat hij zijn selectie tijdelijk uit elkaar ziet vallen. De internationals trainen niet gezamenlijk met hun clubgenoten en de focus op het clubvoetbal valt weg. Dat hoeft uiteraard geen probleem te zijn, maar het haalt wel een stukje continuïteit uit een ploeg die de afgelopen weken juist steeds beter op elkaar ingespeeld raakte.

Feyenoord moet direct weer leveren

Daar komt nog iets bij: Feyenoord moet na de break direct weer leveren. De wedstrijd tegen AZ is geen duel waarin de Rotterdammers rustig kunnen kijken hoe ze ervoor staan. Na de overtuigende zeges op PEC en Utrecht wacht meteen een veel serieuze tegenstander in een wedstrijd waarin opnieuw drie punten nodig zijn om de goede reeks door te trekken. Het eerdere puntverlies tegen ADO (2-2) en Go Ahead Eagles (2-2) in eigen huis zorgt er bovendien voor dat de Rotterdammers ook moeten presteren in De Kuip.

Het vertrouwen in Rotterdam is in ieder geval groot is momenteel groot, daar zal de interlandperiode geen invloed op hebben gehad. De 7-0 en 5-0 hebben laten zien waartoe Feyenoord in staat is wanneer alles samenvalt. Juist daarom zal de wedstrijd tegen AZ, dat uitstekend aan het seizoen is gestart, ook interessant worden.

De wedstrijd tussen Feyenoord en AZ vindt zaterdagavond om 18.45 uur plaats in De Kuip. Scheidsrechter van dienst is Danny Makkelie.