Voormalig Feyenoord-spits Peter Houtman heeft zich in een openhartig radiogesprek uitgelaten over zijn situatie en het leven met de ziekte van Alzheimer. De 69-jarige oud-international van het Nederlands Elftal kreeg destijds bij toeval te horen dat hij de diagnose had. In het radioprogramma Menno in de Middag op Omroep West vertelt Houtman samen met zijn vrouw over de grote gevolgen die dit heeft voor zijn dagelijkse routine.

De oud-aanvaller, die in 1992 ook nog vijftien duels speelde voor FC Den Haag, moest in 2025 al noodgedwongen stoppen met zijn werk als stadionspeaker in De Kuip. Houtman benadrukt daarbij dat hij geen dokter of specialist is, maar het onderwerp desondanks graag open wil bespreken: "Ik vind het al vervelend genoeg dat ik ermee zit. Ik probeer er mensen mee te helpen zodat je alles kwijt kan wat je kwijt kan."

Impact van Alzheimer op het dagelijks leven

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Peter Houtman merkt dan ook dat de ziekte voor flinke aanpassingen zorgt in zijn leven, al blijft hij de club uit Rotterdam nog altijd op de voet volgen. "Ik probeer ook zo veel mogelijk nog te gaan kijken. Het is gewoon allemaal even anders geworden", vertelt Houtman over zijn bezoeken aan De Kuip. Ondanks dat de aandoening verdergaat probeert hij positief te blijven en hoopt hij in de toekomst weer meer dingen te kunnen doen. "Dat maak ik mezelf wijs", klinkt het direct nuchter en relativerend.

Gevraagd met een knipoog of een rentree als spits in het eerste elftal van de Rotterdammers er nog in zit, reageert Houtman gevat: "Ik kan het proberen." De oud-speler geeft daarbij overigens direct toe dat zijn leeftijd op fysiek vlak inmiddels natuurlijk ook meespeelt.

Peter Houtman dook onlangs ook nog de opnamestudio in door mee te zingen op de single 'Voor ik het vergeet', een samenwerking met de band De Wannebiezz. Het hele idee achter dit project is om meer aandacht te vragen voor de ziekte. "Het liedje is naar buiten gebracht om mensen te vertellen hoe het in zijn werk gaat", zo legt Houtman uit.

Het nummer maakte veel los en leverde een enorme stroom aan reacties op waar Houtman veel steun aan heeft. "Verschrikkelijk veel. Uit alle delen van het land", vertelt de oud-spits over alle berichten die binnenkwamen. "Wat dat betreft mag ik niet klagen."