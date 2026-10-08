Technisch directeur Dévy Rigaux stelt dat Feyenoord het grote fysieke probleem van het vorige seizoen doelgericht heeft aangepakt. De Rotterdammers kampten in die periode onder leiding van Robin van Persie voortdurend met blessuregolven, maar ogen momenteel een stuk frisser en fitter. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt de bestuurder uit welke maatregelen de club afgelopen zomer heeft genomen.

De personele problemen van het afgelopen seizoen waren voor de clubleiding dan ook reden om meteen in te grijpen tijdens de voorbereiding. Rigaux geeft tekst en uitleg over de koerswijziging die sindsdien is ingezet. "Natuurlijk hebben we een analyse gemaakt van het fysieke verhaal van vorig seizoen. Daar is aan gekoppeld dat we in de voorbereiding op dit seizoen heel veel aandacht hebben besteed aan het fysieke gedeelte. Tot op dit moment loopt alles goed", stelt de beleidsbepaler.

Rigaux over selectiebeleid en fysieke monitoring

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Dévy Rigaux benadrukt dat de fysieke belastbaarheid afgelopen zomer tijdens de transferperiode al een doorslaggevende rol speelde bij het scouten van versterkingen na het vertrek van Robin van Persie en Dennis te Kloese. Dat doet hij deels met een nieuwe staf en spelers die vorig jaar daar ook moeite mee hadden. "Natuurlijk hebben we een analyse gemaakt van het fysieke verhaal van vorig seizoen (veel blessures). Daar is aan gekoppeld dat we in de voorbereiding op dit seizoen heel veel aandacht hebben besteed aan het fysieke gedeelte. Tot op dit moment loopt alles goed."

Verder heeft Rigaux ook ingezet op spelers halen die veel wedstrijden spelen gewend zijn. "De nieuwe jongens hebben allemaal veel gespeeld bij hun club. Dat is vaak een heel belangrijke graadmeter voor belastbaarheid en blessuregevoeligheid. De medische en performancestaf monitort alles heel nauwkeurig", aldus de technisch directeur.

Hoewel de fitheid momenteel aanzienlijk beter oogt, heeft Feyenoord nog altijd vijf langdurig geblesseerde spelers in de lappenmand zitten: Thomas Beelen, Jordan Bos, Jakub Moder, Gijs Smal en Bart Nieuwkoop. Wel is er op de korte termijn hoopvol nieuws rond Tsuyoshi Watanabe en Anis Hadj Moussa. Het tweetal keerde met fysieke klachten terug van interlandverplichtingen, maar lijkt fit genoeg om zaterdag alweer in actie te kunnen komen.

Voor hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst vormt de komende maand de ultieme test voor de vernieuwde fysieke weerbaarheid van de selectie. De Rotterdamse formatie speelt binnen een tijdsbestek van 29 dagen namelijk maar liefst acht officiële duels. "Er komt nu een heel drukke periode aan. Hopelijk blijft het gaan zoals het ging", besluit Dévy Rigaux.

Die zware serie begint zaterdag direct met een absolute kraker in de Eredivisie. In De Kuip ontvangt nummer twee Feyenoord koploper AZ, waarbij de ploeg van Van Bronckhorst bij een overwinning zelfs de koppositie kan gaan overnemen.