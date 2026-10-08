Xavi Simons gaat zijn periode van revalideren na een zware knieblessure gebruiken om te studeren aan de prestigieuze Harvard Business School. De 23-jarige aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur heeft zich namelijk ingeschreven voor het online 'Crossover Into Business'-programma, dat speciaal is ontworpen voor professionele sporters.

De 34-voudig international van Oranje scheurde eind april de voorste kruisband van zijn rechterknie af tijdens de competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers en ging begin mei onder het mes voor een operatie. Simons moest hierdoor dan ook het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan zich voorbij laten gaan.

Simons richt zich op persoonlijke groei naast het voetbal

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Xavi Simons legt zijn keuze om weer te gaan studeren zelf uit via LinkedIn. "Ik ga weer terug naar school. Ik heb altijd meer interesses gehad dan alleen voetbal. Ik wil de zakelijke kant van de sport beter begrijpen, leren van mensen uit andere sectoren en me als persoon blijven ontwikkelen", aldus de spelmaker.

Het traject aan de universiteit in Amerika duurt een semester en koppelt professionele sporters aan MBA-studenten om praktische bedrijfscases te behandelen. Tijdens een eerdere trip naar Noord-Amerika bracht Simons al een bezoek aan de campus van Harvard voor een gesprek met professor Anita Elberse.

Herstel en rentree op het veld

Ondanks zijn nieuwe studieactiviteiten laat Xavi Simons weten dat zijn fysieke herstel nog altijd op de allereerste plek staat. "Zo snel mogelijk weer op het veld staan blijft mijn prioriteit. Tegelijkertijd wil ik deze periode gebruiken om te blijven leren en te investeren in mezelf, ook buiten het voetbal", stelt de aanvallende middenvelder daarover.

Op het trainingscomplex van Tottenham Hotspur heeft Simons de individuele oefensessies op voetbalschoenen ondertussen weer hervat. Een officiële datum voor zijn rentree is er nog niet, al is de verwachting wel dat de middenvelder ergens begin 2027 weer zijn eerste wedstrijdminuten kan gaan maken.