Cijfers bevestigen: Eredivisie laat Europese topcompetities achter zich

De belangstelling voor wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie is groter dan ooit, zo meldt de Eredivisie CV in een persbericht. Cijfers tonen aan dat de stadions in Nederland voller zitten dan in Europese topcompetities dan die in de Spaanse LaLiga en de Italiaanse Serie A. Ook live-uitzendingen op ESPN worden steeds beter bekeken.

Data van de Eredivisie tonen aan dat zowel het absolute aantal supporters als het bezettingspercentage in de stadions de afgelopen jaren zijn gestegen. Waar in de jaren vóór de COVID-pandemie gemiddeld tussen de 85 en 90 procent van de stoelen bezet waren, ligt het percentage over het seizoen 2025/26 én de eerste zeven speelronden van het huidige seizoen op 95 procent. Bovendien trekken Eredivisiewedstrijden dit seizoen gemiddeld 20.251 bezoekers, een record. Dat aantal kan de komende jaren bovendien nog verder gaan stijgen, aangezien clubs als PSV en Go Ahead Eagles bezig zijn met (forse) uitbreiding van hun onderkomens.

© Eredivisie CV

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Met de hoge bezettingsgraad behoort de Eredivisie tot de top-3 van Europa. Alleen in de Engelse Premier League (98 procent) en de Duitse Bundesliga (96 procent) doen het in dit opzicht nóg beter dan de Nederlandse competitie. De stadions in andere topcompetities als de Franse Ligue 1 (87 procent), de Spaanse LaLiga (85 procent) en de Italiaanse Serie A (80 procent) blijven qua bezetting flink achter.

© Eredivisie CV

Naast het toegenomen stadionbezoek, winnen de Eredivisiewedstrijden ook op tv aan populariteit. Naar de live-uitzendingen op ESPN van de eerste zeven speelronden van dit seizoen keken gemiddeld 207.000 kijkers, waar dat aantal tien jaar geleden nog op 150.000 kijkers lag. Wat daarbij opvalt is dat het gemiddelde marktaandeel (het percentage van alle kijkers dat afstemt op een wedstrijd) is gestegen van 3,7 procent in het seizoen 2016/17 naar 8,1 procent in de eerste weken van het lopende seizoen. Een mogelijke verklaring daarvoor is het feit dat miljoenen abonnees van Ziggo sinds dit seizoen standaard alle ESPN-zenders in hun pakket hebben.