Nederlandse voetbalfans kunnen vanaf vandaag voor het eerst via een Nederlandse streamingdienst live naar de Saudi Pro League kijken. KIJK begint vrijdag met het gratis uitzenden van wedstrijden uit Saudi-Arabië. Daardoor zijn onder anderen Cristiano Ronaldo, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Steven Bergwijn en Georginio Wijnaldum voortaan wekelijks vanuit Nederland te volgen.

KIJK heeft de Nederlandse uitzendrechten van de Saudi Pro League in handen en gaat per speelronde drie geselecteerde wedstrijden live aanbieden. Daarnaast verschijnen ook samenvattingen, highlights en andere video's uit de competitie op het platform.

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De eerste uitzending staat vrijdagmiddag al op het programma. Om 15.50 uur speelt Al-Kholood tegen Al-Qadsiah, de club van Oranje-international Reijnders. Later op de avond volgt een wedstrijd die vermoedelijk nog meer aandacht zal trekken: om 20.00 uur komt Al-Nassr van Ronaldo in actie tegen Al-Diriyah.

Zo kijk je de Saudi Pro League gratis op KIJK

Wie de wedstrijden wil zien, heeft geen betaald sportabonnement nodig. Via de website van KIJK kan de speciale pagina van de Saudi Pro League worden geopend, waar de beschikbare livewedstrijden verschijnen. KIJK is daarnaast beschikbaar via de mobiele app en op ondersteunde smart-tv's.

Een abonnement op KIJK is niet nodig. Het platform wordt grotendeels met advertenties gefinancierd. Ook buiten de livewedstrijden kunnen voetbalfans op de Saudi Pro League-pagina terecht voor samenvattingen en andere beelden uit de competitie.

KIJK voorziet livewedstrijden waarin Nederlandse spelers actief zijn bovendien van Nederlands commentaar.

Summerville tegenover Bergwijn en Wijnaldum

Na Reijnders en Ronaldo volgt zaterdagavond direct een van de aantrekkelijkste affiches van het weekend. Om 20.00 uur staan Al-Hilal en Al-Ittihad tegenover elkaar. Het is niet alleen een duel tussen de nummers één en twee van de competitie, maar ook een treffen met meerdere bekende Nederlandse gezichten. Summerville speelt voor koploper Al-Hilal, terwijl Bergwijn en Wijnaldum bij Al-Ittihad onder contract staan.

De Saudi Pro League herbergt daarnaast nog veel meer grote namen. Zo zijn ook spelers als Sadio Mané, João Félix en Gabriel Martinelli actief in Saudi-Arabië. Voor Nederlandse kijkers ontstaat daarmee vanaf vrijdag een nieuwe mogelijkheid om de competitie wekelijks live te volgen.