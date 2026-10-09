Schaken blikt terug op rel met Feyenoord: 'Als hij dat hoort, schiet hij me af'

heeft tegenover Sander Kamphof van FCUpdate gereageerd op de rel rondom hem en Feyenoord van afgelopen zomer. Aanleiding daarvoor als de handelswijze van de Rotterdammers rondom zoon . Met de kennis van nu is vader Schaken blij met zijn actie.

Ruben Schaken zorgde eind juli voor flink wat opschudding, toen hij in gesprek met ESPN stevig uithaalde naar de handelswijze van Feyenoord. De club, die hij zelf als speler 4,5 jaar diende, zou een bod van FC Twente ter hoogte van één miljoen euro op Jerayno hebben afgewezen. "Ze zeggen dat ze tien miljoen euro voor hem willen hebben. Een absurd bedrag voor een jeugdspeler die zijn debuut in het eerste nog moet maken (...) Dit is sabotage van Feyenoord. Dit laat ik mijn zoon niet overkomen. FC Twente biedt hem perspectief. Nu weigert de technisch directeur, Dévy Rigaux, om te communiceren. Maandag wil hij pas om tafel. Wij hebben juist haast, omdat de competitiestart voor de deur staat", sprak Schaken senior destijds.

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Uiteindelijk zou Jerayno Schaken deze zomer 'gewoon' bij Feyenoord blijven. Na het bewuste interview met zijn vader keerden bovendien plots de kansen van de buitenspeler in De Kuip. Reeds enkele dagen later liet hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst het talent meetrainen met het eerste elftal. Op 5 september, in de uitwedstrijd bij NEC, mocht Schaken voor het eerst zijn opwachting maken in Feyenoord 1. Als vervanger van Gaoussou Diarra mocht hij het laatste halfuur meespelen in De Goffert. Het zou een zeer gedenkwaardig debuut worden, want Schaken stond amper drie minuten in het veld toen hij op bijzonder fraaie wijze de 1-3 eindstand op het bord zette. Daarna bleef een tweede optreden in de hoofdmacht vooralsnog uit, maar droeg de aanvaller wel met een doelpunt bij aan een knappe 1-2 uitzege van de Onder-19 op FC Barcelona in de UEFA Youth League.

Ruben Schaken tegen Dévy Rigaux: 'Als hij dat hoort, schiet hij me af'

Ruben Schaken reageert tegenover FCUpdate op de perikelen. “Waar ik het meest over viel, is dat je dan een beetje wordt neergezet als een emotionele gekke vader. Terwijl ik heel respectvol ben, alleen op dat moment even niet", begint hij.

"Ik zei het ook tegen Dévy: als ik Jerayno dát contract had laten tekenen, en hij hoort straks in de kleedkamer de andere bedragen en hoort dat hij basis zou spelen… hij schiet me af. Je gaat een Ferrari niet verkopen voor 250 euro. Dat is gek. Achteraf gezien is Feyenoord ook teruggekomen en ze gaan nu een beter voorstel doen. Ze kunnen alleen maar zeggen dat ik het goed heb gedaan, zowel voor ‘m’n jongen’ als voor Feyenoord. Feyenoord gaat straks gewoon heel veel plezier aan hem beleven als ze hem binnenhalen", gaat de oud-buitenspeler verder.

Veel buitenlandse interesse in Schaken

Vervolgens vertelt Ruben Schaken dat zijn zoon er goed op staat bij verschillende clubs. “Er is heel veel interesse, ook vanuit het buitenland. Ik heb hem gezegd: ga door de voordeur naar het buitenland. Hij is een Real Madrid-fan, maar hij gaat voor Feyenoord 1. Ik wacht nog op een aanbieding van de club", sluit hij af.