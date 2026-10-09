Opvallend geluid: ‘Xavi móét speler selecteren om landenkeus te voorkomen’

Valentijn Driessen denkt dat Nigel de Jong en de KNVB snel actie moeten ondernemen om binnenboord te houden bij Oranje. De buitenspeler van AZ heeft een dubbel paspoort en kan ook voor Marokko kiezen. De columnist van De Telegraaf vindt dat De Jong Xavi Hernández moet opleggen om Oufkir tijdens de volgende interlandperiode te selecteren.

Oufkir is al langere tijd op dreef bij de jeugdelftallen van Nederland, zoals Onder 19 en Jong Oranje. Ook bij AZ ontwikkelt hij zich goed, waardoor een interlandperiode steeds meer in beeld komt. Hoewel de buitenspeler tot nu toe zijn interlands voor Nederland speelde, heeft hij ook een Marokkaans paspoort en houdt hij zijn opties open.

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Driessen vindt dat de KNVB snel moet schakelen. “Naast Givairo Read (Feyenoord), Wouter Goes (AZ), Ro-Zangelo Daal (AZ) en Aaron Bouwman (Ajax) is Ayoub Oufkir (AZ) een interessant geval”, begint hij in zijn column.

“De spoeling op de rechtsbuitenpositie is dun bij Oranje, met slechts Crysencio Summerville. Dat biedt de twintigjarige Oufkir perspectief. Alleen heeft hij tevens de Marokkaanse nationaliteit en kan hij ook voor Marokko kiezen. In april zei hij zich goed te voelen in het shirt van Oranje, maar de deur niet dicht te gooien voor Marokko. ’Ik heb geen keuze in gedachte. Alles ligt nog open’”, vervolgt de chef voetbal.

Directeur topvoetbal Nigel de Jong wil dat talenten met een dubbel paspoort op achttienjarige leeftijd een landenkeus maken. “Oufkir is blijkbaar een uitzondering. Om een landenwissel te voorkomen, moet De Jong bondscoach Xavi opleggen Oufkir te selecteren. Dat is ook in belang van het Nederlands elftal op langere termijn. De KNVB schiet zijn doel voorbij als de bond maar blijft opleiden voor Marokko. Zoals bij Ajax’ grootste talent Abdellah Ouazane”, schetst Driessen een somber beeld.