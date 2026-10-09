Opvallend geluid: ‘Xavi móét speler selecteren om landenkeus te voorkomen’

Valentijn Driessen denkt dat Nigel de Jong en de KNVB snel actie moeten ondernemen om Ayoub Oufkir binnenboord te houden bij Oranje. De buitenspeler van AZ heeft een dubbel paspoort en kan ook voor Marokko kiezen. De columnist van De Telegraaf vindt dat De Jong Xavi Hernández moet opleggen om Oufkir tijdens de volgende interlandperiode te selecteren.
Oufkir is al langere tijd op dreef bij de jeugdelftallen van Nederland, zoals Onder 19 en Jong Oranje. Ook bij AZ ontwikkelt hij zich goed, waardoor een interlandperiode steeds meer in beeld komt. Hoewel de buitenspeler tot nu toe zijn interlands voor Nederland speelde, heeft hij ook een Marokkaans paspoort en houdt hij zijn opties open.
Driessen vindt dat de KNVB snel moet schakelen. “Naast Givairo Read (Feyenoord), Wouter Goes (AZ), Ro-Zangelo Daal (AZ) en Aaron Bouwman (Ajax) is Ayoub Oufkir (AZ) een interessant geval”, begint hij in zijn column.
“De spoeling op de rechtsbuitenpositie is dun bij Oranje, met slechts Crysencio Summerville. Dat biedt de twintigjarige Oufkir perspectief. Alleen heeft hij tevens de Marokkaanse nationaliteit en kan hij ook voor Marokko kiezen. In april zei hij zich goed te voelen in het shirt van Oranje, maar de deur niet dicht te gooien voor Marokko. ’Ik heb geen keuze in gedachte. Alles ligt nog open’”, vervolgt de chef voetbal.
Directeur topvoetbal Nigel de Jong wil dat talenten met een dubbel paspoort op achttienjarige leeftijd een landenkeus maken. “Oufkir is blijkbaar een uitzondering. Om een landenwissel te voorkomen, moet De Jong bondscoach Xavi opleggen Oufkir te selecteren. Dat is ook in belang van het Nederlands elftal op langere termijn. De KNVB schiet zijn doel voorbij als de bond maar blijft opleiden voor Marokko. Zoals bij Ajax’ grootste talent Abdellah Ouazane”, schetst Driessen een somber beeld.
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Valentijn Driessen moet met zijn rechtse krantje eens gaan uitzoeken waaróm zoveel Nederlandse spelers met een Marokkaanse achtergrond tegenwoordig voor Marokko kiezen. Zou het kunnen zijn dat de tijdgeest daar iets mee te maken heeft? Zou het kunnen zijn dat zij zich ongewenstvoelen? Dat ze alleen door eigen supportersgroepen worden geaccepteerd omdat ze toevallig voor hun club spelen? Hakim Ziyech is het meest sprekende voorbeeld. "We" hadden hem bijna binnen hè. Maar hij was niet welkom.
ik ben geen fan van valetijn driessen, maar hier heeft hij een punt. De meeste goed opgeleide jongen Marokkanen kiezen regelmatig om wat voor reden dan ook voor Marokko, om dan te ervaren na verloop van tijd of na 1 a 2 wedstrijden voor Marokko gespeelt te hebben ze in een zijstraat te belanden ( in europa zijn veel marokkaanse talenten die vaak allemaal een uitnodiging krijgen )en geen kans meer maken om uit te komen voor hun geboorte land als de ontwikkeling zich doorzet van die talenten. Uit welk Europees land dan ook.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Valentijn Driessen moet met zijn rechtse krantje eens gaan uitzoeken waaróm zoveel Nederlandse spelers met een Marokkaanse achtergrond tegenwoordig voor Marokko kiezen. Zou het kunnen zijn dat de tijdgeest daar iets mee te maken heeft? Zou het kunnen zijn dat zij zich ongewenstvoelen? Dat ze alleen door eigen supportersgroepen worden geaccepteerd omdat ze toevallig voor hun club spelen? Hakim Ziyech is het meest sprekende voorbeeld. "We" hadden hem bijna binnen hè. Maar hij was niet welkom.
ik ben geen fan van valetijn driessen, maar hier heeft hij een punt. De meeste goed opgeleide jongen Marokkanen kiezen regelmatig om wat voor reden dan ook voor Marokko, om dan te ervaren na verloop van tijd of na 1 a 2 wedstrijden voor Marokko gespeelt te hebben ze in een zijstraat te belanden ( in europa zijn veel marokkaanse talenten die vaak allemaal een uitnodiging krijgen )en geen kans meer maken om uit te komen voor hun geboorte land als de ontwikkeling zich doorzet van die talenten. Uit welk Europees land dan ook.