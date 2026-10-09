AS Roma houdt de ontwikkeling van nauwlettend in de gaten, zo meldt het Romeinse sportradiostation Manà Sport Roma. De Italiaanse club onderzoekt of een winterse transfer tot de mogelijkheden behoort.

Het verhaal over Van Bommel is bekend. De aanvaller scheurde in september 2025 zijn voorste kruisband en moest daardoor het hele seizoen aan zich voorbij laten gaan. De buitenspeler van PSV maakte dit seizoen zijn rentree en doet dat tot dusverre heel behoorlijk. Van Bommel schittert bijna wekelijks in de Eredivisie, wat hem een debuut in het Nederlands elftal opleverde.

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Die ontwikkeling blijft niet onopgemerkt in het buitenland. Volgens Manà Sport Roma is AS Roma gecharmeerd van Van Bommel. De huidige koploper van de Serie A kijkt volgens het radiostation vooruit naar januari en heeft de Nederlander op het oog.

Sportief directeur Tony D’Amico houdt Van Bommel naar verluidt in de gaten en zou zich mogelijk al in de winter melden. Manà Sport Roma beweert onder meer dat de interesse van AS Roma in Van Bommel aan het radiostation is bevestigd. Eerder maakte La Gazzetta dello Sport al melding van de interesse van Roma in Van Bommel.