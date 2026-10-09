Givairo Read kan volgens Karim El Ahmadi op korte termijn de stap gaan maken naar het grote Nederlands elftal. De analist is diep onder de indruk van de ontwikkeling die de rechtsback momenteel doormaakt in Rotterdam-Zuid en voorspelt dat bondscoach Xavi Hernandez binnenkort eigenlijk niet meer om hem heen kan.

De vleugelverdediger geldt dit seizoen als een van de absolute sterkhouders in de defensie van Feyenoord en droeg recent zelfs de aanvoerdersband bij Jong Oranje. Volgens El Ahmadi beschikt Read over specifieke kwaliteiten en een natuurlijk leiderschap waarmee hij snel door kan stoten richting de nationale ploeg.

Karim El Ahmadi ziet snelle stap naar Oranje

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In het praatprogramma Voetbalpraat op ESPN steekt Karim El Ahmadi zijn bewondering voor de jonge vleugelverdediger dan ook niet onder stoelen of banken. "Ik vind Givairo Read ook echt zo bepalend", opent de voormalig middenvelder zijn duidelijke analyse over de opmars van de Feyenoorder. "Natuurlijk heeft Robin van Persie het vorig seizoen niet goed gedaan, maar die rechtsbackpositie was wel echt bepalend. Die wedstrijden die Read meedeed, maakte hij echt een groot verschil."

El Ahmadi keek tijdens de recente interlandperiode aandachtig naar de verrichtingen van de jeugdploeg, dat zich via een 4-0 overwinning op Jong Bosnië en Herzegovina wist te plaatsen voor de playoffs. Read voerde het elftal daarbij direct aan binnen de lijnen. "Ik heb nu ook Jong Oranje gezien. Hij is echt wel echt een leider. Ik denk dat hij misschien binnen no time de tweede rechtsback van Nederland is", verklaart de analist over de situatie.

Naast zijn optredens in het nationale jeugdelftal laat Read wekelijks zien hoe belangrijk hij is in De Kuip. Onder hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst vult hij de rechterflank met een enorme intensiteit in, iets wat naadloos aansluit bij wat er in Rotterdam gevraagd wordt van een vleugelverdediger.

Karim El Ahmadi herkent die specifieke energie direct uit zijn eigen voetbalverleden bij de club. "Als ik hem de laatste wedstrijden weer zie. Op de manier waar Gio van houdt, de tegenstanders bij de strot grijpen, daar is hij wel een voorbeeld in. Wel lekker als je zo'n speler hebt", besluit de oud-speler.

Rendement in de VriendenLoterij Eredivisie

De prestaties van Givairo Read vertalen zich inmiddels ook nadrukkelijk in klinkende statistieken op het hoogste niveau. In de VriendenLoterij Eredivisie leverde hij immers al vier assists af in zeven duels, waaronder drie beslissende voorzetten in het duel met PEC Zwolle. Met een lopend contract tot medio 2029 heeft Feyenoord simpelweg goud in handen op de flank.

Zijn opmars is extra opvallend omdat de verdediger afgelopen zomer nog een overstap naar het buitenland misliep. In plaats van een pas op de plaats te maken, heeft Read zich direct gemanifesteerd als een van de meest constante backs op de Nederlandse velden.