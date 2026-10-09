Anis Hadj Moussa goudeerlijk over mislopen transfer: ‘Uiteindelijk…’

heeft zich volledig neergelegd bij een langer verblijf bij Feyenoord, zo laat hij weten tegenover Voetbal International. De aanvaller van de Rotterdammers liep ruim een maand geleden een lucratieve transfer naar Al-Ittihad mis, maar heeft de knop omgezet.

Hadj Moussa kon ná het verstrijken van de Nederlandse transferdeadline nog vertrekken bij Feyenoord. Het steenrijke Al-Ittihad meldde zich meermaals in Rotterdam-Zuid met gigantische aanbiedingen, maar Dévy Rigaux liet zijn sterspeler niet gaan. Dat leverde grote onvrede op bij de aanvaller, al lijkt de grootste kou inmiddels uit de lucht.

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Hadj Moussa zette de knop snel om en is door Voetbal International uitgeroepen tot Speler van de Maand. De Algerijn maakte vier treffers in de Eredivisie en is wekelijks de uitblinker bij Feyenoord. Tegenover de camera van VI krijgt Hadj Moussa de vraag of hij blij is dat hij bij Feyenoord is gebleven. “Ik ben erg blij. Dit zijn dingen die elke voetballer mee kan maken”, begint hij.

“Uiteindelijk ben ik gebleven, daar ben ik heel blij mee”, vervolgt hij. Martijn Krabbendam reageert op die woorden: “Hetzelfde geldt eigenlijk voor Gjivai Zechiël. Zo zie je maar weer hoe snel iets kan veranderen in voetbal. Die jongens zaten allebei met hun gedachten bij een nieuwe club. Ze blijven, het gaat goed en ze willen eigenlijk niet meer weg”, aldus de Feyenoord-watcher.