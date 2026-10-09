Ajax en Barcelona komen met bijzonder eerbetoon aan Johan Cruijff

Ajax en FC Barcelona spelen op zondag 15 november 2026 een speciale Legends-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Met de zogenoemde Legacy Match eren beide clubs de nalatenschap van Johan Cruijff. De volledige opbrengst gaat naar de Johan Cruyff Foundation.

De datum is bewust gekozen. Cruijff maakte op die dag exact 62 jaar geleden zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Ruim zes decennia later staan de twee clubs waarmee hij een bijzondere geschiedenis heeft opnieuw tegenover elkaar. Cruijff overleed op 24 maart 2016, waardoor het evenement ook in het teken staat van tien jaar zonder de Nederlandse voetballegende.

Bekende oud-spelers aanwezig

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Verschillende oud-spelers hebben hun deelname aan de wedstrijd toegezegd. Onder anderen Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Jari Litmanen en Wesley Sneijder maken deel uit van het evenement. Ook Edwin van der Sar, Siem de Jong, Richard Witschge en Jan Vertonghen zijn van de partij.

De Legacy Match brengt daarmee voormalige spelers van Ajax en Barcelona samen in Amsterdam. De organisatie maakt later meer namen bekend.

Bijzondere band tussen beide clubs

Cruijff bouwt zowel als speler als trainer een indrukwekkende geschiedenis op bij Ajax en Barcelona. In Amsterdam groeit hij uit tot een clubicoon, waarna hij ook in Catalonië een blijvende invloed heeft op de speelstijl en de ontwikkeling van de club.

Zijn voetbalvisie blijft bij beide verenigingen een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Met de Legacy Match onderstrepen Ajax en Barcelona die gezamenlijke geschiedenis.

Opbrengst voor de Johan Cruyff Foundation

De wedstrijd heeft naast het sportieve eerbetoon een maatschappelijk doel. De volledige opbrengst gaat naar de Johan Cruyff Foundation, die zich inzet om kinderen en jongeren te laten sporten en bewegen.

De stichting ondersteunt onder meer de aanleg van Cruyff Courts en projecten die sport toegankelijker maken voor kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden.

Supporters kunnen de wedstrijd op 15 november live volgen via Ziggo Sport.