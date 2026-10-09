Dit is de tegenstander van Jong Oranje in de play-offs voor het EK

Jong Oranje is gekoppeld aan Jong Denemarken in de play-offs voor een ticket voor het EK, zo is vrijdagochtend bekend geworden tijdens de loting in Nyon. De ploeg van Michael Reiziger kan zich daarmee alsnog verzekeren van het eindtoernooi, dat lange tijd ver weg leek.

Jong Oranje plaatste zich dinsdagavond op de valreep voor de play-offs van de EK-kwalificatie. Door een 4-0-overwinning op de leeftijdsgenoten van Bosnië-Herzegovina en het gelijkspel van Israël Onder 21 tegen Jong Noorwegen (1-1) klom de ploeg van Reiziger naar de tweede plek.

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In de play-offs kon Jong Oranje gekoppeld worden aan de leeftijdsgenoten van Turkije, Tsjechië, Finland, IJsland, Ierland en Denemarken. Uit de loting in het Zwitserse Nyon is Denemarken als tegenstander van Nederland gekomen. Dat land werd tweede achter Jong België en eindigde op het EK 2025 nog boven Jong Oranje in de groepsfase.

De heenwedstrijden van de play-offs staan gepland tussen 9 en 12 november, waarna de returns plaatsvinden tussen 15 en 17 november. De winnaars van de onderonsjes gaan naar het EK in Albanië en Servië.