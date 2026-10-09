Mitchell Dijks komt niet door medische keuring: transfer afgeketst

heeft een domper te verwerken gekregen. De 33-jarige linksback leek op weg naar het Thaise BG Pathum United, maar is niet door de medische keuring gekomen. Dat meldt ESPN vrijdagochtend.

Dijks zit na zijn vertrek bij Nam Dinh zonder club, maar leek hard op weg naar Thailand. In Bangkok leek de oud-speler van onder meer Willem II, Fortuna Sittard en Ajax op weg naar BG Pathum United, maar die transfer is afgeketst.

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Volgens ESPN lag er een kort contract voor de linksback klaar tot december, met het oog op de AFC Champions League Two. Dijks blijkt echter niet direct inzetbaar, waardoor de club afziet van zijn komst. De verdediger is doorgevlogen naar het Indonesische Bali, waar hij een woning bezit. Vanuit daar gaat hij werken aan zijn fitheid.

Dijks: 'Als ik naar water kijk, ben ik al een kilo te zwaar'

Ruim een maand geleden liet Dijks zich tijdens de Transferdeadlineshow van ESPN openlijk uit over zijn fitheid. De linksback vertelde onder meer dat hij een flinke gewichtstoename heeft gehad, van 92 kilo naar 104 kilo. “Ik ben een soort vuilnisbak. Ik hou van eten. Als ik naar water kijk, ben ik al een kilo te zwaar. Ik moet nu even gaan opletten”, sprak hij.

Het is niet bekend of zijn gewichtstoename iets te maken heeft met het afketsen van zijn transfer.