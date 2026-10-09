Jonge Oranjefan keihard gestraft: KNVB deelt fors stadionverbod uit

De dertienjarige veldbestormer die 24 september jongstleden het veld betrad tijdens Nederland – Duitsland (1-1), heeft een landelijk stadionverbod opgelegd gekregen. De KNVB weert de jongen voor vijf jaar uit de Nederlandse voetbalstadions. Ook krijgt hij een geldboete.

In de slotfase van de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland rende plotseling een jonge supporter het veld op. De jongen snelde rechtstreeks richting Tijjani Reijnders, met wie hij een selfie maakte. Na de foto probeerde de dertienjarige te ontsnappen aan de beveiliging, maar slaagde daar niet in. Op beeld was het tafereel overigens vrij goed te volgen.

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De KNVB heeft de jonge Oranjefan een landelijk stadionverbod van vijf jaar opgelegd. Daarnaast krijgt hij de bijbehorende geldboete van 100 euro. Dat laat de voetbalbond vrijdag weten. “Op het veld wordt topsport bedreven en de spelers moeten dit veilig en ongehinderd kunnen doen. Daarom is het betreden van het veld door bezoekers streng verboden. Dit staat op meerdere plaatsen in het stadion aangegeven”, klinkt het.