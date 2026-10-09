FC Groningen hard aangepakt: 'Kennelijk geldt de Koeman-norm niet voor hem’

Het statement van FC Groningen over het gedrag van roept de nodige verbazing op. Thijs de Jong van Dagblad van het Noorden stelt in een opiniestuk dat de ‘Koeman-norm’ blijkbaar niet geldt voor de in opspraak geraakte doelman van Suriname.

Afgelopen maandagavond zorgde Vaessen voor de nodige commotie na het laatste fluitsignaal bij Guatemala – Suriname. Zijn land werd door een doelpunt in de blessuretijd uitgeschakeld in de CONCACAF Nations League. Tijdens het duel kreeg Suriname te maken met racisme, waardoor Vaessen het opnam voor zijn ploeggenoten.

Artikel gaat verder onder video

Ook de reactie van de spelers van Guatemala viel verkeerd bij de doelman van FC Groningen. Vaessen ging door het lint en mengde zich in een opstootje. Daarna maakte hij obscene gebaren naar het publiek, waarna hij werd bekogeld met allerlei voorwerpen. Donderdag reageerde de keeper in een statement op de kanalen van FC Groningen.

“Vaessen noemt in zijn verklaring dat hij verstandiger had moeten zijn, maar dat het menselijk is dat hij opkomt voor zijn ploeggenoten. Het verklaart niet waarom Vaessen terugrende en zich in de duwende menigte stortte, waarna het opstootje escaleerde. Het verklaart ook niet zijn obscene gebaren kort daarna. Het statement van Vaessen eindigt met de woorden: ’FC Groningen schaart zich achter de woorden van Etienne Vaessen’”, schrijft DVHN.

De Jong benoemt dat FC Groningen vaak rept over ‘normaal gedrag’. “Het is een belangrijk onderdeel van de Koeman-norm die bij de club wordt gehanteerd. Ook trainer Dick Lukkien noemt het dikwijls; bij FC Groningen gaat het om ’normaal doen’. FC Groningen communiceert graag over spelers die zich voorbeeldig gedragen, maar zwijgt wanneer een speler een negatieve uitzondering vormt. Nu Vaessen opnieuw in opspraak is geraakt door zijn gedrag rond een wedstrijd, houdt de club de kaken op elkaar”, stelt hij.