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Vermoedelijke opstelling Ajax: groot nieuws over Adingra en Bissouma

9 oktober 2026, 14:37
Ajax-trainer Michel Sanchez
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Zomeraanwinsten Simon Adingra en Yves Bissouma kunnen zaterdagavond hun officiële debuut maken in het shirt van Ajax. Op de persconferentie van vrijdagmiddag vertelt trainer Míchel Sánchez dat het tweetal inzetbaar is. FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstelling, maar verwacht nog geen basisplaats voor Adingra en Bissouma.

Op het persmoment wordt direct duidelijk dat Steven Berghuis en Anton Gaaei niet van de partij zijn tegen NEC. Eerstgenoemde zou kampen met eerdere klachten. Ook Daley Blind (rugblessure) en Caio Henrique (bovenbeenblessure) ontbreken bij de nummer vijf van de Eredivisie, net als de langdurig geblesseerde Kasper Dolberg.

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Mogelijk maken Adingra en Bissouma wél minuten tegen NEC. Volgens Míchel Sánchez zijn de twee zomeraanwinsten beschikbaar. Dat geldt ook voor Aaron Bouwman. De verdediger was de afgelopen tijd afwezig, nadat hij veel schade opliep door de veelbesproken charge van Ruben van Bommel. Of hij gaat spelen, is nog de vraag.

Marc ter Stegen is in ieder geval de eerste keus onder de lat. Op rechtsback is Lucas Rosa de aangewezen man, terwijl Thilo Kehrer en Youri Baas waarschijnlijk het centrale duo vormen. Door de blessure van Henrique zal Owen Wijndal vermoedelijk weer als linksback starten.

Het middenveld lijkt gevormd te gaan worden door Jorthy Mokio, Davy Klaassen en Julian Brandt. Voorin is er dus geen plek voor Berghuis. Mogelijk start Viktor Tsygankov, al maakte hij de nodige minuten namens Oekraïne. Links lijkt er een plekje te zijn voor Oscar Gloukh, terwijl Tolu Arokodare weer in de punt van de aanval start. Ajax en NEC trappen zaterdagavond om 21.00 uur af.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen NEC

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.

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Roxxer
11 Reacties
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Roxxer
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Laat Ouazane starten op linksvoor in plaats van Gloukh. Ouazane verdient een basisplaats.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Roxxer
11 Reacties
1.473 Dagen lid
72 Likes
Roxxer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat Ouazane starten op linksvoor in plaats van Gloukh. Ouazane verdient een basisplaats.

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Simon Adingra

Simon Adingra
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 24 jaar (1 jan. 2002)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Sunderland
0
0
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Monaco
14
3
2025/2026
Sunderland
14
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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