Zomeraanwinsten en kunnen zaterdagavond hun officiële debuut maken in het shirt van Ajax. Op de persconferentie van vrijdagmiddag vertelt trainer Míchel Sánchez dat het tweetal inzetbaar is. FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstelling, maar verwacht nog geen basisplaats voor Adingra en Bissouma.

Op het persmoment wordt direct duidelijk dat Steven Berghuis en Anton Gaaei niet van de partij zijn tegen NEC. Eerstgenoemde zou kampen met eerdere klachten. Ook Daley Blind (rugblessure) en Caio Henrique (bovenbeenblessure) ontbreken bij de nummer vijf van de Eredivisie, net als de langdurig geblesseerde Kasper Dolberg.

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Mogelijk maken Adingra en Bissouma wél minuten tegen NEC. Volgens Míchel Sánchez zijn de twee zomeraanwinsten beschikbaar. Dat geldt ook voor Aaron Bouwman. De verdediger was de afgelopen tijd afwezig, nadat hij veel schade opliep door de veelbesproken charge van Ruben van Bommel. Of hij gaat spelen, is nog de vraag.

Marc ter Stegen is in ieder geval de eerste keus onder de lat. Op rechtsback is Lucas Rosa de aangewezen man, terwijl Thilo Kehrer en Youri Baas waarschijnlijk het centrale duo vormen. Door de blessure van Henrique zal Owen Wijndal vermoedelijk weer als linksback starten.

Het middenveld lijkt gevormd te gaan worden door Jorthy Mokio, Davy Klaassen en Julian Brandt. Voorin is er dus geen plek voor Berghuis. Mogelijk start Viktor Tsygankov, al maakte hij de nodige minuten namens Oekraïne. Links lijkt er een plekje te zijn voor Oscar Gloukh, terwijl Tolu Arokodare weer in de punt van de aanval start. Ajax en NEC trappen zaterdagavond om 21.00 uur af.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen NEC

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.