Peperdure Ajax-aankoop van Jordi Cruijff moet nú direct gaan leveren

Ajax betaalde deze zomer een bak met geld om naar Amsterdam te halen. De 23-jarige aanvaller begon dramatisch aan het seizoen en werd onder trainer Míchel Sánchez zelfs derde spits. Door de zware kruisbandblessure van krijgt Leonardo echter een nieuwe kans. En die moet hij nu grijpen.

De Braziliaanse spits werd op 17 juli vol trots door Ajax gepresenteerd. De Amsterdammers betaalden naar verluidt zo'n twintig miljoen euro (!) om hem over te nemen van het Saudische Al-Hilal. Dat prijskaartje brengt de nodige verwachtingen met zich mee. En dat is niet onlogisch: het komt de laatste jaren niet vaak voor dat Ajax dergelijke bedragen voor een speler op tafel legt. Als de club dat wél doet, mag het publiek verwachten dat daar op het veld direct iets tegenover staat.

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Vooralsnog is dat niet gebeurd. Leonardo moest de afgelopen weken genoegen nemen met een plek op de bank en mocht van Sánchez zelfs niet meer invallen. Tolu Arokodare en Kasper Dolberg kregen de voorkeur boven de peperdure Braziliaan. Dat Dolberg nu is weggevallen met een zware kruisbandblessure, verandert de situatie voor Leonardo aanzienlijk.

Druk programma

Ajax wacht een druk programma, met onder meer de hoofdfase van de Conference League, die donderdag van start gaat. Sánchez zal daardoor niet alleen op Arokodare kunnen bouwen. Ook Leonardo zal naar verwachting vaker aan spelen toekomen. Daarmee krijgt de Braziliaan de gelegenheid om zich opnieuw te bewijzen. En dat is hard nodig, want in de minuten die hij tot dusver in het shirt van Ajax maakte, overtuigde hij allerminst. Hij maakte één doelpunt in de Eredivisie: een intikker tegen Telstar.

De spits, die in het verleden juist heeft bewezen gemakkelijk tot scoren te komen, maakte vooral in de afronding een zwakke indruk. Hij miste veel kansen en viel bovendien opvallend vaak op de grond wanneer hij uithaalde. Ook in het meevoetballen was hij geregeld slordig. Het is dan ook niet zonder reden dat Sánchez hem voor de interlandperiode geen minuten heeft meer laten maken.

Grote twijfels bij Marciano Vink

Ook Marciano Vink vraagt zich af of de Braziliaan het gewenste niveau kan halen bij Ajax. De analist uitte deze week bij het ESPN-programma Voetbalpraat zijn twijfels over het niveau dat Leonardo tot dusver heeft laten zien. "Als spits kan je kansen missen en een tijdje niet scoren, maar hier gingen er hele basis-dingen zoals een aanname fout. Allemaal dingen die een spits standaard doet, deed hij allemaal fout. Ik vraag me echt af wat er die twee jaar dat hij in de zandbak speelde is gebeurd, want die jaren daarvoor was hij écht dodelijk in de zestien. Als ik dit zie, is het best gek."

De komende weken krijgt Leonardo de kans om de twijfels weg te nemen. Met wedstrijden tegen NEC, Hajduk Split, FC Groningen en Atalanta Bergamo in korte tijd wacht Ajax een drukke periode, waarin de Braziliaan mogelijk de nodige minuten kan maken. Hij zal die gelegenheid moeten aangrijpen om te laten zien waarom Ajax zoveel geld voor hem heeft betaald.