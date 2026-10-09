NEC-trainer Dick Schreuder ziet een groot verschil tussen het huidige Ajax en het elftal waartegen hij vorig seizoen in Amsterdam speelde. De coach van de Nijmegenaren verwacht dan ook een flinke uitdaging voor zijn ploeg.

In gesprek met NEC TV blikt Schreuder vooruit op de hervatting van de Eredivisie, na een lange interlandperiode van twee weken. NEC wacht direct een grote uitdaging. Het treft zaterdagavond direct een sterke tegenstander met Ajax. Schreuder verwacht een pittige avond voor zijn elftal in de Johan Cruijff ArenA.

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"Dit Ajax is op dit moment ook een ander Ajax dan vorig seizoen. Het is een hele grote uitdaging voor ons om daar naartoe te gaan", zegt Schreuder, die vervolgens dieper op de veranderingen bij de Amsterdamse club in gaat.

"Ze hebben heel veel spelers gehaald met internationale ervaring. Ze hebben natuurlijk met Daley Blind iemand teruggehaald die heel veel ervaring heeft, nationaal en internationaal, maar ook bij Ajax. Dat kan hij waarschijnlijk overbrengen op en buiten het veld. Het is een totaal ander team dan vorig seizoen."

Het is nog onduidelijk met welke spelers NEC zaterdag in Amsterdam kan aantreden. Philippe Sandler en Bram Nuytinck zijn er sowieso niet bij, terwijl ook Kaj Sierhuis en Dennis Geiger twijfelgevallen zijn. Sierhuis kampt met knieklachten, terwijl Geiger de hele week ziek was.

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