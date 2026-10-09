Géén Smit, Watanabe twijfelgeval: de vermoedelijke opstellingen bij Feyenoord – AZ

Feyenoord heeft in de topper van zaterdagavond tegen AZ de beschikking over , zo vertelt Giovanni van Bronckhorst tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag. Lee-Roy Echteld, trainer van de Alkmaarders, laat op zijn beurt weten dat sterspeler juist ontbreekt in Rotterdam-Zuid. FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstellingen bij Feyenoord en AZ.

Kees Smit enkele weken geblesseerd

De Eredivisie wordt dit weekend hervat na de lange interlandbreak. Op zaterdag (18.45 uur) staat direct een topaffiche op de rol. Feyenoord, de nummer twee, neemt het in eigen stadion op tegen koploper AZ. Op de persconferentie van de Alkmaarders gaf Echteld aan dat Smit ontbreekt: de middenvelder liep in de warming-up bij Jong Oranje een blessure op die hem enkele weken aan de kant houdt. Wouter Goes en Ro-Zangelo Daal zijn wél weer fit genoeg om in actie te komen bij de koploper van de Eredivisie.

Hadj Moussa inzetbaar

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Bij Feyenoord is Hadj Moussa gewoon inzetbaar. De aanvaller liep een blessure op bij de nationale ploeg van Algerije, maar is volgens Van Bronckhorst ‘100%’ fit. Dat geldt niet voor Tsuyoshi Watanabe. De verdediger raakte geblesseerd bij Japan en is een twijfelgeval.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

FCUpdate verwacht dat Van Bronckhorst geen risico’s neemt met Watanabe, waardoor Mika Marmol naar het centrum schuift. Daardoor neemt Javi Lopez de linksbackpositie over. De rest van de opstelling blijft hetzelfde ten opzichte van de vorige Eredivisie-duels. Dat ziet er dan zo uit:

Ernst; Read, Marmol, St. Juste, Lopez; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Vermoedelijke opstelling AZ

Bij AZ ontbreekt Smit. Jong Denemarken-middenvelder Valdemar Byskov vervangt hem op de nummer tien-positie. Verder zijn de Alkmaarders op volle oorlogssterkte. Daal, Goes én Mexx Meerdink zijn fit.

De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chavez; Kwakman, Koopmeiners, Byskov; Oufkir, Meerdink, Daal.