Plottwist in Portugal: groot nieuws over klokkenluider in Man City-schandaal

Rui Pinto behoudt voorlopig zijn status van beschermde getuige in Portugal, zo meldt The Guardian. De 37-jarige hacker was met zijn website Football Leaks een klokkenluider in het schandaal rond Manchester City, maar gaf recent aan te vrezen voor een aanslag op zijn leven als de politie in zijn vaderland hem niet langer zou beschermen.

Pinto richtte in 2015 de website Football Leaks op. De hacker en activist publiceerde op de site onder meer documenten waaruit de link tussen FC Twente en de Doyen Sports-groep werd onthuld, die er uiteindelijk toe leidde dat de Tukkers voor drie jaar werden uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. In 2018 onthulde de site tevens de plannen voor de Europese Super League, én dat Manchester City en Paris Saint-Germain zich op grote schaal schuldig zouden maken aan het schenden van de Financial Fair Play-regels van de UEFA. Dat laaste bracht Pinto in samenwerking met het Duitse Der Spiegel naar buiten.

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De onthullingen leidden in 2020 al tot een veroordeling van de UEFA, waarbij Manchester City onder meer zou worden uitgesloten van deelname uit Europees voetbal. Inmiddels is de club in Engeland echter schuldig bevonden op een groot aantal (forse) overtredingen van de financiële regels. Daardoor hangt de blauwe club van Manchester een zware straf boven het hoofd. Engelse media speculeren onder meer over puntenaftrek en boetes, maar ook degradatie uit de Premier League lijkt zeker niet uitgesloten te zijn.

Pinto werd in 2019 in Boedapest, op verzoek van de Portugese autoriteiten, gearresteerd. De hacker werd verdacht van onder meer het illegaal verkrijgen van documenten en afpersing. Uiteindelijk is de klokkenluider in augustus 2020 weer vrijgelaten. In datzelfde jaar bereikte hij een deal om met de autoriteiten samen te werken en documenten ter beschikking te stellen. Daardoor ging Pinto ook een getuigenbeschermingsprogramma in. Deze maand zou dat echter komen te vervallen, waardoor Pinto liet weten te vrezen voor een aanslag. De Portugees begon zelfs aan een crowfdunding, om de kosten te dekken die hij zou maken om in het buitenland onder te duiken. Ook bood hij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk aan om hen te helpen met de zaak tegen Manchester City (en mogelijk ook andere zaken) in ruil voor bescherming.

Dat is voorlopig echter niet meer nodig. The Guardian schrijft dat de autoriteiten in Portugal het besluit om Pinto's status als beschermde getuige op te heffen hebben opgeschort. "De commissie die gaat over speciale veiligheidsprogramma's (CPEC) geeft toe dat hij de kans moet krijgen om zijn zaak te bepleiten voordat het besluit wordt genomen. De klokkenluider kan nu in beroep gaan tegen het intrekken van zijn bescherming, waarbij de commissie naar verwachting een heroverweging zal maken", schrijft de krant.