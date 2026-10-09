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Driessen sneert naar Oranje-international: 'Dat stelt echt helemaal niets voor'

9 oktober 2026, 17:56
Valentijn Driessen
Foto: © Telegraaf
2 reacties
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Dosty Amin | Redacteur
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Valentijn Driessen deelt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf een flinke sneer uit richting de Harvard-opleiding die Xavi Simons gaat volgen. De journalist bagatelliseert de inhoudelijke waarde van het programma en vindt de studieduur veel te kort.

Simons is momenteel aan het revalideren van de zware knieblessure die hij in april opliep tijdens het duel van zijn club Tottenham Hotspur met Wolverhampton Wanderers. Naar verwachting maakt de Oranje-international op z'n vroegst volgend kalenderjaar zijn rentree op de velden. Om zijn tijd buiten het veld nuttig te besteden volgt Simons een online Crossover Business Programma aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard, zo maakte de voetballer bekend op LinkedIn.

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"Dat stelt echt helemaal niets voor", begint Driessen zijn kritiek. Volgens de journalist duurt het programma slechts één semester, waarbij hij uitgaat van zestien tot twintig weken, inclusief het tentamen. "Dan mag je vier weken over je tentamen doen en het gaat nergens over", vervolgt hij.

Driessen vraagt zich vervolgens af wat Simons in zo'n korte periode daadwerkelijk kan leren. "Wat wil je nou in zestien weken leren? Anderen hebben daar drie tot vier jaar opleiding en dat doe jij in zestien weken", stelt hij kritisch.

Ook over de toegevoegde waarde van de samenwerking voor beide partijen is Driessen duidelijk. Volgens hem profiteert Harvard meer van de bekendheid van de voetballer dan andersom. "Hij is voor Harvard een groter uithangbord dan Harvard voor hem", aldus de journalist.

De uitspraken van Driessen staan daarmee in schril contrast met de keuze van Simons om zich ook buiten het voetbal verder te ontwikkelen. De voetballer wil met de opleiding aan Harvard Business School zijn kennis van de zakenwereld vergroten, zo schrijft hij zelf. Driessen is echter niet overtuigd van de inhoudelijke meerwaarde en besluit zijn kritiek met duidelijke taal: "Inhoudelijk stelt het geen ene ruk voor."

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Derk62
122 Reacties
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Derk62
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Je leert het ook nooit driessen

Just Me
664 Reacties
206 Dagen lid
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Just Me
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Helemaal gelijk, hij doet dat alleen om weer meer in de picture te komen , want zo'n online ' studie ' stelt namelijk niets voor, ze geven je al een diploma nadat je hebt betaald, bij wijze van spreken 😂😂

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Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Derk62
122 Reacties
1.156 Dagen lid
262 Likes
Derk62
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  • 1
    + 1
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Je leert het ook nooit driessen

Just Me
664 Reacties
206 Dagen lid
464 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
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Helemaal gelijk, hij doet dat alleen om weer meer in de picture te komen , want zo'n online ' studie ' stelt namelijk niets voor, ze geven je al een diploma nadat je hebt betaald, bij wijze van spreken 😂😂

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Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 23 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Spurs
0
0
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
28
2
2024/2025
Leipzig
25
10

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