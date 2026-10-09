Driessen sneert naar Oranje-international: 'Dat stelt echt helemaal niets voor'

Valentijn Driessen deelt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf een flinke sneer uit richting de Harvard-opleiding die gaat volgen. De journalist bagatelliseert de inhoudelijke waarde van het programma en vindt de studieduur veel te kort.

Simons is momenteel aan het revalideren van de zware knieblessure die hij in april opliep tijdens het duel van zijn club Tottenham Hotspur met Wolverhampton Wanderers. Naar verwachting maakt de Oranje-international op z'n vroegst volgend kalenderjaar zijn rentree op de velden. Om zijn tijd buiten het veld nuttig te besteden volgt Simons een online Crossover Business Programma aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard, zo maakte de voetballer bekend op LinkedIn.

Artikel gaat verder onder video

"Dat stelt echt helemaal niets voor", begint Driessen zijn kritiek. Volgens de journalist duurt het programma slechts één semester, waarbij hij uitgaat van zestien tot twintig weken, inclusief het tentamen. "Dan mag je vier weken over je tentamen doen en het gaat nergens over", vervolgt hij.

Driessen vraagt zich vervolgens af wat Simons in zo'n korte periode daadwerkelijk kan leren. "Wat wil je nou in zestien weken leren? Anderen hebben daar drie tot vier jaar opleiding en dat doe jij in zestien weken", stelt hij kritisch.

Ook over de toegevoegde waarde van de samenwerking voor beide partijen is Driessen duidelijk. Volgens hem profiteert Harvard meer van de bekendheid van de voetballer dan andersom. "Hij is voor Harvard een groter uithangbord dan Harvard voor hem", aldus de journalist.

De uitspraken van Driessen staan daarmee in schril contrast met de keuze van Simons om zich ook buiten het voetbal verder te ontwikkelen. De voetballer wil met de opleiding aan Harvard Business School zijn kennis van de zakenwereld vergroten, zo schrijft hij zelf. Driessen is echter niet overtuigd van de inhoudelijke meerwaarde en besluit zijn kritiek met duidelijke taal: "Inhoudelijk stelt het geen ene ruk voor."