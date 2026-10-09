LIVE Eredivisie | Opstelling PSV tegen Heerenveen bekend: géén Geertruida

PSV is niet ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. Middenvelder Paul Wanner raakte geblesseerd bij de nationale ploeg van Oostenrijk, terwijl Lutsharel Geertruida de selectie van het Nederlands elftal heeft moeten verlaten vanwege een kwetsuur. Er bestaat echter een kans dat laatstgenoemde vanavond wel in actie kan komen, zo meldde trainer Peter Bosz gisteren.

Daarnaast liep de onfortuinlijke Alassane Pléa op het trainingsveld een nieuwe blessure op, waardoor hij dit hele kalenderjaar niet meer in actie kan komen. Ook Ricardo Pepi, sami Ouaissa, Jerdy Schouten, Adamo Nagalo en Sam Lammers zijn vanavond vanwege uiteenlopende kwetsuren niet van de partij bij PSV.