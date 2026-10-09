LIVE Eredivisie | Opstelling PSV tegen Heerenveen bekend: géén Geertruida

Na een extra lange interlandperiode wordt de Vriendenloterij Eredivisie vanavond dan eindelijk weer hervat. In Eindhoven staat de voorlopige nummer drie van de ranglijst, regerend landskampioen PSV, tegenover de huidige nummer 10: sc Heerenveen. Houdt de ploeg van Peter Bosz druk op koploper AZ en nummer twee Feyenoord - die later dit weekend tegen elkaar spelen - of zorgen de Friezen van trainer Robin Veldman voor een stunt in het Philips Stadion? Om 20.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg PSV - sc Heerenveen in dit liveblog van FCUpdate.