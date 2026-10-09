Live voetbal

LIVE Eredivisie | Opstelling PSV tegen Heerenveen bekend: géén Geertruida

9 oktober 2026, 18:00   Bijgewerkt: 18:51
PSVHEE
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Maak ons je Google-favoriet

Na een extra lange interlandperiode wordt de Vriendenloterij Eredivisie vanavond dan eindelijk weer hervat. In Eindhoven staat de voorlopige nummer drie van de ranglijst, regerend landskampioen PSV, tegenover de huidige nummer 10: sc Heerenveen. Houdt de ploeg van Peter Bosz druk op koploper AZ en nummer twee Feyenoord - die later dit weekend tegen elkaar spelen - of zorgen de Friezen van trainer Robin Veldman voor een stunt in het Philips Stadion? Om 20.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg PSV - sc Heerenveen in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Eredivisie: PSV - sc Heerenveen

Sorteer op:

22m geleden

19:23

PSV in speciaal tenue

PSV draagt vanavond een speciaal shirt ter ere van clubicoon Coen Dillen. De legendarische spits, met 43 doelpunten in het seizoen 1956/57 nog altijd recordhouder in de Eredivisie, zou aanstaande maandag 100 jaar zijn geworden. 

41m geleden

19:04

Heerenveen gearriveerd

1u geleden

18:58

🔮Voorspellen maar!

1u geleden

18:55

Opstelling Heerenveen: Hilgers op de bank

Ook de bezoekers maken hun opstelling van vanavond bekend. Veldman houdt Hilgers nog op de bank van Heerenveen in het Philips Stadion en kiest voor dezelfde elf die in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak met 0-4 wonnenbij Sparta Rotterdam.

Opstelling sc Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Linday, Courtens; Trenskow, Smans, Rivera; Vente

1u geleden

18:49

Opstelling PSV: géén Geertruida

De opstelling van PSV is bekend. Lutsharel Geertruida blijkt niet fit genoeg voor een plek in de basis. De international zit wel op de reservebank, naast onder meer Ivan Perisic die met Kroatië vier interlands speelde. Deze elf spelen er wél vanaf het begin:

Opstelling PSV: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Fernandez, Til; Bajraktarevic, Mijans, Van Bommel

1u geleden

18:29

Heerenveen mogelijk met debutant

Bij sc Heerenveen zou Mees Hilgers vanavond zijn officiële debuut kunnen gaan maken. De centrale verdediger kwam deze zomer over van FC Twente, maar kampte nog met een knieblessure die hem al lang van het veld hield. Tijdens de interlandperiode deed hij onder meer mee bij een oefenzege op FC Groningen (2-1), waardoor nu ook speelminuten in een officiële wedstrijd lonken voor de international van Indonesië.

1u geleden

18:27

PSV gehavend

PSV is niet ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. Middenvelder Paul Wanner raakte geblesseerd bij de nationale ploeg van Oostenrijk, terwijl Lutsharel Geertruida de selectie van het Nederlands elftal heeft moeten verlaten vanwege een kwetsuur. Er bestaat echter een kans dat laatstgenoemde vanavond wel in actie kan komen, zo meldde trainer Peter Bosz gisteren. 

Daarnaast liep de onfortuinlijke Alassane Pléa op het trainingsveld een nieuwe blessure op, waardoor hij dit hele kalenderjaar niet meer in actie kan komen. Ook Ricardo Pepi, sami Ouaissa, Jerdy Schouten, Adamo Nagalo en Sam Lammers zijn vanavond vanwege uiteenlopende kwetsuren niet van de partij bij PSV. 

1u geleden

18:19

Koppositie lonkt voor PSV

PSV kan vanavond (in ieder geval voor een dag) de koppositie in de Eredivisie overnemen. De ploeg van Peter Bosz staat na zeven speelronden met 16 punten op de derde plaats. Bij winst op Heerenveen komt PSV in punten gelijk met koploper AZ. Omdat het doelsaldo nu al in het voordeel van de Eindhovenaren is, zou de regerend landskampioen dan op plek 1 terechtkomen.

Vinden we met 9 punten uit zeven wedstrijden terug op plek 10. Bij winst in het Philips Stadion stijgen de Friezen vanavond naar de zevende plaats.

1u geleden

18:16

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij het allereerste Eredivisieduel na de lange interlandbreak: PSV - sc Heerenveen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Heerenveen

PSV
20:00
sc Heerenveen
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws