Perez benoemt grote teleurstelling voor PSV: 'Niemand wil ze hebben'

PSV krijgt het speciale Coen Dillen-tenue nauwelijks verkocht, klinkt het vrijdagavond bij ESPN. Analist Kenneth Perez van de zender vindt dat totaal niet verrassend, gezien de prijs van het tricot.

Afgelopen maandag was het precies honderd jaar geleden dat Dillen werd geboren. Als spits schreef hij Nederlandse voetbalgeschiedenis door in het seizoen 1956-57 liefst 43 keer te scoren in de Eredivisie, een record dat tot op de dag van vandaag standhoudt. Daarom wordt elke keer dat een speler in Nederland veel scoort de 'Coen Dillen-index' er weer bij gepakt, om te kijken of het record nu eindelijk eens zou gaan sneuvelen.

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Om stil te staan bij de honderdste geboortedag van Dillen speelt PSV vanavond (vrijdag) in het Eredivisieduel met sc Heerenveen in een speciaal tenue. Tijdens de voorbeschouwing op het duel bij ESPN toont presentator Milan van Dongen het tricot aan Perez. "Het is een goed shirt, in zijn simpelheid. Het doet me een beetje denken aan Bilbao", zegt de Deense oud-speler van onder meer PSV goedkeurend.

"Maar wat ik heb begrepen: ze zijn niet aan de straatstenen te slijten. Niemand wil ze hebben", plaatst Perez vervolgens een kanttekening. Van Dongen legt uit: "PSV baalt er zelf ook een beetje van, maar ze zijn best duur. Ik weet dat ze zelf de prijs natuurlijk bepalen, maar tegenwoordig kosten dingen allemaal veel geld", aldus de presentator. "Ik wist niet dat dit voetbalshirt zoveel geld kostte", zegt Perez later. "Het is voor de supporters, voor alle lagen van de supporters. Niet iedereen heeft een dikke portemonnee. Je wil heel graag dat supporters in jouw shirt staan", aldus de Deen.

Zoveel kost het Coen Dillen-shirt van PSV

In de officiële PSV-fanstore is het Coen Dillen-shirt met korte mouw te bestellen voor 84,99 euro. Fans die de versie met lange mouw willen aanschaffen zijn zelfs 94,99 kwijt. De kindermaten zijn iets goedkoper, maar met 64,99 (shortsleeve) en 74,99 (longsleeve) nog altijd flink aan de prijs.