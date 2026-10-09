Arteta deelt bizar Arsenal-verhaal: 'Had het einde van mijn trainersloopbaan kunnen zijn'

Mikel Arteta deelt tegenover The Athletic een tamelijk bizar verhaal over zijn eerste werkdag bij Arsenal. De Spanjaard vertelt dat hij een ruimte op het trainingscomplex omtoverde in een complete chaos om de medewerkers van de club te verenigen en achter zijn project te krijgen.

De inmiddels 44-jarige Arteta werd in december 2019 aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Arsenal, als opvolger van zijn ontslagen landgenoot Unai Emery. De oud-speler van de club was pas 37 en had nog nooit als eindverantwoordelijke op de bank gezeten, op zijn cv kwam prijkten enkel drie seizoenen als assistent van Pep Guardiola bij Manchester City.

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Arteta besefte na gesprekken met de clubleiding al snel dat Arsenal dringend een interne revolutie nodig had. Om die in gang te zetten besloot hij de grootste ruimte op het trainingscomplex, doorgaans in gebruik voor opleidingen, om te toveren in een complete chaos.

"Ik heb alles op de grond gegooid", vertelt Arteta. "De computers, de laptops, alle kabels. Toen heb ik iedereen naar binnen geroepen", vertelt de trainer. "Ik heb gezegd: 'Luister, dit is wat ik gehoord heb. Ik weet niet of het waar is. Maar voor veel mensen is dít hoe het voelt om binnen deze organisatie te werken. Ik ben hier om jullie te helpen plezier te hebben in jullie werk, jullie leven en de passie die we allemaal delen. Als jullie me daarbij willen helpen, dan hebben jullie twee minuten om dit op te ruimen.' En toen ben ik vertrokken."

Achteraf was dat een enorme gok, beseft Arteta nu. "Dat had het einde van mijn trainersloopbaan kunnen zijn, want als het zo was gebleven dan had ik geen baan meer gehad", zegt hij lachend. De ruimte was, toen de trainer twee minuten later weer binnenkwam, echter weer 'vlekkeloos'. "Iedereen was stil, had zijn ogen open en was klaar om te luisteren. Ik heb gezegd: 'Dit is nog maar het begin. Dit is iets wat we dagelijks gaan doen. Wat we ook willen bereiken, we zullen het samen moeten doen. Ik kan het niet alleen.'"

De boodschap kwam aan. Inmiddels staat Arteta al bijna zeven jaar aan het roer bij The Gunners. Afgelopen seizoen slaagde hij erin om Arsenal voor het eerst in 22 jaar weer naar de landstitel te leiden. Bovendien stond de club in mei in de finale van de Champions League, maar daarin bleek titelverdediger Paris Saint-Germain uiteindelijk na het nemen van strafschoppen te sterk. Arteta verbond deze week zijn toekomst aan Arsenal: de Spanjaard verlengde zijn contract tot medio 2031. Met een vermeend jaarsalaris van 23 miljoen euro (exclusief bonussen) mag hij zich volgens Engelse media nu de bestbetaalde trainer van de Premier League noemen.