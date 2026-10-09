Dusan Tadic met NEC terug in Amsterdam: 'Heel eerlijk? Ajax blijft...'

staat morgen (zaterdag) met N.E.C. tegenover de club waar hij de meest succesvolle periode in zijn loopbaan beleefde: Ajax. Daags voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA vertelt de Serviër in gesprek met NU.nl wat dat met hem doet.

Ajax nam Tadic in de zomer van 2018 voor een kleine 14 miljoen euro over van het Engelse Southampton. Met de oud-speler van onder meer FC Groningen en FC Twente in de gelederen brak een uiterst succesvolle periode aan, onder trainer Erik ten Hag. Uiteindelijk speelde Tadic 241 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 105 doelpunten en 112 assists. Met de club won de Serviër onder meer drie landstitels en tweemaal de KNVB Beker. In 2019 werd bovendien de halve finale van de Champions League bereikt.

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Tadic liet Ajax in 2023 achter zich en vervolgde zijn loopbaan in Turkije bij Fenerbahçe. Via een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten (Al-Wahda) belandde hij afgelopen zomer weer in Nederland, waar N.E.C. de inmiddels 37-jarige routinier voor twee jaar vastlegde. Zaterdag staat Tadic met de Nijmegenaren voor het eerst tegenover Ajax.

'Het wordt een emotionele avond voor me, dat weet ik nu al'

"Het is zo raar om zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegenover Ajax te staan", zegt Tadic tegen Nu.nl. "Ajax was altijd mijn droomclub. Als kind had ik een shirt van Ajax in mijn kamer hangen. Het was mijn droom om voor Ajax te spelen. Ik was aanvoerder in een fantastische periode, waarin we geschiedenis schreven en prijzen wonnen. Natuurlijk is Ajax veranderd. Maar eerlijk? Het blijft mijn droomclub. Het wordt een emotionele avond voor me, dat weet ik nu al", aldus de Serviër.

'Ajax was en is mijn standaard'

Volgens Tadic is hij bij N.E.C. nog steeds een leider, die zijn jongere ploeggenoten zoveel mogelijk probeert te helpen. "Maar ik moet me hier iets anders gedragen dan bij Ajax, omdat de standaard anders is", beseft de linkspoot. Dat is 'heel moeilijk', geeft Tadic ruiterlijk toe. "Met alle respect voor N.E.C., maar ik was gewend om te spelen bij clubs die prijzen winnen. Ajax was en is mijn standaard." De nederlagen tegen SC Cambuur (3-0) en Juventus kwamen dan ook hard aan bij Tadic. "Ja, dan moet ik me wel inhouden. Natuurlijk wist ik wat ik kon verwachten bij NEC. Het betekent niet dat ik zulke nederlagen kan accepteren."