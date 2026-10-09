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Dusan Tadic met NEC terug in Amsterdam: 'Heel eerlijk? Ajax blijft...'

9 oktober 2026, 18:48
Dusan Tadic NEC Excelsior
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Dusan Tadic staat morgen (zaterdag) met N.E.C. tegenover de club waar hij de meest succesvolle periode in zijn loopbaan beleefde: Ajax. Daags voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA vertelt de Serviër in gesprek met NU.nl wat dat met hem doet.

Ajax nam Tadic in de zomer van 2018 voor een kleine 14 miljoen euro over van het Engelse Southampton. Met de oud-speler van onder meer FC Groningen en FC Twente in de gelederen brak een uiterst succesvolle periode aan, onder trainer Erik ten Hag. Uiteindelijk speelde Tadic 241 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 105 doelpunten en 112 assists. Met de club won de Serviër onder meer drie landstitels en tweemaal de KNVB Beker. In 2019 werd bovendien de halve finale van de Champions League bereikt.

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Tadic liet Ajax in 2023 achter zich en vervolgde zijn loopbaan in Turkije bij Fenerbahçe. Via een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten (Al-Wahda) belandde hij afgelopen zomer weer in Nederland, waar N.E.C. de inmiddels 37-jarige routinier voor twee jaar vastlegde. Zaterdag staat Tadic met de Nijmegenaren voor het eerst tegenover Ajax.

'Het wordt een emotionele avond voor me, dat weet ik nu al'

"Het is zo raar om zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegenover Ajax te staan", zegt Tadic tegen Nu.nl. "Ajax was altijd mijn droomclub. Als kind had ik een shirt van Ajax in mijn kamer hangen. Het was mijn droom om voor Ajax te spelen. Ik was aanvoerder in een fantastische periode, waarin we geschiedenis schreven en prijzen wonnen. Natuurlijk is Ajax veranderd. Maar eerlijk? Het blijft mijn droomclub. Het wordt een emotionele avond voor me, dat weet ik nu al", aldus de Serviër.

'Ajax was en is mijn standaard'

Volgens Tadic is hij bij N.E.C. nog steeds een leider, die zijn jongere ploeggenoten zoveel mogelijk probeert te helpen. "Maar ik moet me hier iets anders gedragen dan bij Ajax, omdat de standaard anders is", beseft de linkspoot. Dat is 'heel moeilijk', geeft Tadic ruiterlijk toe. "Met alle respect voor N.E.C., maar ik was gewend om te spelen bij clubs die prijzen winnen. Ajax was en is mijn standaard." De nederlagen tegen SC Cambuur (3-0) en Juventus kwamen dan ook hard aan bij Tadic. "Ja, dan moet ik me wel inhouden. Natuurlijk wist ik wat ik kon verwachten bij NEC. Het betekent niet dat ik zulke nederlagen kan accepteren."

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Tadic heeft ondanks zijn leeftijd nog altijd een topsport mentaliteit.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
916 Reacties
818 Dagen lid
2.132 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tadic heeft ondanks zijn leeftijd nog altijd een topsport mentaliteit.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ajax - NEC

Ajax
21:00
N.E.C.
Wordt gespeeld op 10 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Dusan Tadic

Dusan Tadic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 37 jaar (20 nov. 1988)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
6
0
2025/2026
Al Wahda
25
1
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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