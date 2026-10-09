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Turkije grijpt keihard in na dramatisch verlopen interlandperiode

9 oktober 2026, 18:13
Vincenzo Montella
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Vincenzo Montella is niet langer de bondscoach van Turkije, zo maakt de Turkse voetbalbond TFF vrijdag bekend. De 52-jarige Italiaan leidde het land voor het eerst sinds 2002 weer naar een WK-eindronde, maar daar stelden de Turken hevig teleur. Omdat alle vier de Nations League-wedstrijden van de afgelopen interlandperiode werden verloren, valt nu alsnog het doek voor Montella.

Montella was sinds september 2023 in functie bij Turkije. De oud-spits, die voor clubs als AS Roma en de Italiaanse nationale ploeg speelde, slaagde erin om met Turkije naar de hoogste divisie in de Nations League te promoveren. Ook leidde Montella Turkije naar het EK van 2024, waarin Nederland in de kwartfinale te sterk was (2-1). De Turken plaatsten zich vervolgens ook voor het WK van 2026, waardoor het land na 24 jaar terugkeerde op het hoogste podium.

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Waar de vorige deelname nog een sensationele derde plaats had opgeleverd, was Turkije afgelopen zomer snel weer thuis. Al na de eerste twee poulewedstrijden, waarin werd verloren van Australië (2-0) en Paraguay (0-1), was de uitschakeling een feit. Dat het laatste duel met gastland de Verenigde Staten nog een 3-2 zege opleverde, was dan ook slechts een doekje voor het bloeden.

Ondanks de roemloze uitschakeling mocht Montella deze zomer aanblijven. De eerste interlandperiode van het nieuwe seizoen verliep echter desastreus. In de Nations League verloor Turkije achtereenvolgens van Frankrijkk (0-1), Italië (1-4), België (3-0) en opnieuw Italië (3-1). Daarmee is de maat voor de TFF vol: Montella vliegt er alsnog uit. Over zijn opvolging is nog niets bekendgemaakt, maar Turkse media schrijven dat Arda Turan, momenteel trainer van Skhahtar Donetsk, goede papieren zou hebben. Turan speelde zelf 100 interlands voor Turkije.

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Orient
270 Reacties
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Orient
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Het zou altijd al lastig worden in een groep met die 3 tegenstanders, maar de manier van de 2 nederlagen tegen de Italianen zal het lot van de bondscoach bezegeld hebben. Maar was wellicht handiger geweest om hem nog 2 potjes te laten zitten. Nu mag een nieuwe bondscoach beginnen met potjes tegen België en Frankrijk, geen prettig vooruitzicht.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
270 Reacties
219 Dagen lid
339 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het zou altijd al lastig worden in een groep met die 3 tegenstanders, maar de manier van de 2 nederlagen tegen de Italianen zal het lot van de bondscoach bezegeld hebben. Maar was wellicht handiger geweest om hem nog 2 potjes te laten zitten. Nu mag een nieuwe bondscoach beginnen met potjes tegen België en Frankrijk, geen prettig vooruitzicht.

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Vincenzo Montella

Vincenzo Montella
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (18 jun. 1974)

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