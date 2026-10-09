Heerenveen laat matig PSV ontsnappen in Eindhoven

PSV heeft vrijdagavond met de nodige moeite drie punten overgehouden aan de hervatting van de Eredivisie. Thuis tegen een lange tijd uitstekend spelend sc Heerenveen was het lang niet altijd goed wat de regerend landskampioen liet zien, maar stond er na 90 minuten toch een 2-0 zege op het bord. Daardoor neemt de ploeg van Peter Bosz in ieder geval voor een dag de koppositie over van AZ.

Bij PSV bleek Lutsharel Geertruida niet fit genoeg voor een plek in de basis, de verdediger begon op de bank. Trainer Peter Bosz gaf ook Ivan Perisic rust, daardoor startten Ryan Flamingo en Armando Obispo in het centrum van de verdediging en fungeerde Esmir Bajraktarevic als rechtsbuiten. Aan Heereenveen-zijde koos Bosz' collega Ruben Veldman voor dezelfde elf namen die voor de interlandbreak met 0-4 bij Sparta wonnen. Dylan Vente, de niet-scorende spits van de Friezen, behield dus zijn basisplaats. Mees Hilgers, hersteld van zijn zware blessure, zat voor het eerst op de bank.

Artikel gaat verder onder video

PSV begon moeizaam aan het duel. Heerenveen kreeg in de eerste helft meerdere prima mogelijkheden om te scoren in het Philips Stadion. Zo mocht Maxence Rivera meerdere keren in kansrijke positie aanleggen, maar de linksbuiten vond óf Matej Kovár op zijn weg, óf had het vizier niet op scherp. Bij de grootste kans, na zo'n twintig minuten, dook Rivera helemaal vrij voor het PSV-doel op, maar schoof hij de bal gehaast naast het doel. Ook Marcus Linday had de Friezen een treffer kunnen bezorgen, maar de middenvelder kon niet tijdig reageren toen Kovár een schot van Vasilios Zagaritis voor zijn voeten tikte, waarna de Tsjechische doelman de bal alsnog te pakken kreeg.

Aan de overkant kreeg ook PSV heus wel zijn kansjes. Zo schoot Noah Fernandez al vroeg in de wedstrijd vervaarlijk vlak langs de kruising en zag Sven Mijnans, op papier de spits van dienst bij absentie van Ricardo Pepi en Alassane Pléa, meermaals tegen een tegenstander op. Toch waren het de Eindhovenaren die als enigen wisten te scoren in de eerste helft. Dat gebeurde na een halfuurtje. Bajraktarevic snelde op rechts langs zijn tegenstander en zette scherp voor. Bernt Klaverboer kreeg er wel een hand tegenaan, maar veranderde de bal nauwelijks van richting waardoor Guus Til vlak bij de doellijn raak kon koppen. Zo ging de regerend landskampioen met een 1-0 voorsprong de rust in.

Na rust bleef Heerenveen uitstekend partij bieden aan PSV en gingen de Friezen op zoek naar een gelijkmaker. Kovár moest twee keer zijn doel uit om onheil te voorkomen: eerst was de doelman Nolhan Courtens nét voor, daarna voorkwam hij dat Kersten kon schieten. Daarbij ging de Heerenveen-verdediger naar de grond, maar scheidsrechter Joey Kooij oordeelde dat er geen sprake was van een overtreding.

Dat was even later wél het geval toen Armando Obispo een veelbelovende Heerenveen-counter onderbrak met een ingreep op Levi Smans. De verdediger had al geel op zak, maar Kooij vond het niet voldoende voor een tweede prent. Wel ging Linday op de bon wegens protesteren tegen dat besluit. Bosz besloot een paar minuten later wijselijk om geen risico te nemen en haalde Obispo naar de kant, waarbij ook Bajraktarevic en Fernandez gewisseld werden. Als vervangers bracht hij Yarek Gasiorowski, Ivan Perisic en Filip Kostic binnen de lijnen. Laatstgenoemde was kort na zijn entree direct belangrij. Uit een hoekschop kopte Kostic bij de tweede paal richting het volle doelgebied, waar Linday de bal ongelukkig met zijn kuit achter zijn eigen doelman werkte: 2-0.

Daarmee was het verzet van Heerenveen ook gelijk gebroken. De Friezen probeerden zich nog wel wat op te richten, maar PSV bleef zonder grote inspanningen betrekkelijk eenvoudig overeind. Mijnans en de ingevallen debutant Shuryjano Cornecion kregen zelfs nog aardige mogelijkheden op een derde treffer, maar mikten beiden niet tussen de palen.

Door klimt PSV voor ieder geval een dag naar de koppositie in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben nu 19 punten uit acht duels, evenveel als koploper AZ - maar met een beter doelsaldo. De Alkmaarders komen morgen in actie tegen nummer twee Feyenoord, beide teams kunnen de bovenste plek op de ranglijst in dat duel voor zich opeisen. Heerenveen blijft op zijn beurt steken op plek tien.