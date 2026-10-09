Perez hard voor PSV én Heerenveen: 'Abominabel, maar geef ze eens ongelijk'

Kenneth Perez is na afloop van het Eredivisieduel tussen PSV en sc Heerenveen (2-0) kritisch op beide ploegen. Hoewel de Eindhovenaren de volle buit pakten, spreekt de ESPN-analist van een 'abominabel' optreden van de regerend landskampioen. De bezoekers

Heerenveen voetbalde grote delen van de wedstrijd prima mee met de landskampioen. De Friezen kregen ook meerdere mogelijkheden om te scoren, maar met name Maxence Rivera had het vizier niet op scherp. Door een rake kopbal van Guus Til in de eerste helft en een ongelukkig eigen doelpunt van Marcus Linday in de tweede gingen de punten uiteindelijk echter 'gewoon' naar PSV.

'Daar hoort absoluut geen trots gevoel bij'

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Perez vindt niet dat Heerenveen trots mag zijn op het optreden in het Philips Stadion. "Eigenlijk is het voor Heerenveen toch wel het bare minimum dat je, als je zoveel ruimte wordt geboden, daar onderuit kunt spelen", zegt de oud-voetballer tijdens de nabeschouwing op ESPN. "Dan is het heel slecht dat je gewoon je kansen niet afmaakt. Daar hoort absoluut geen trots gevoel of 'wat hebben we het goed gedaan' bij. Als dat zo is, dan blijft Heerenveen gewoon Heerenveen. Een beetje vlees noch vis. Je mag echt wel benoemen dat dit onder de maat is, ondanks dat ze misschien een goed gevoel hebben dat ze grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij waren aan de bal. Maar: mag het? Als PSV er niks aan doet?"

'PSV was echt slecht, maar geef ze eens ongelijk'

Want over de thuisploeg is Perez dus ook helemaal niet te spreken. "Echt slecht. Abominabel, eigenlijk. Maar ja, geef ze eens ongelijk. Ze hoeven niks meer te doen, om met 2-0 te winnen van een subtopper. Je doet ook vaak gewoon wat nét nodig is", weet de Deen. Natuurlijk, de lange interlandperiode is een verzachtende omstandigheid, geeft Perez toe. Zo speelde Sergiño Dest in de nacht van dinsdag op woensdag nog met de Verenigde Staten tegen Canada en reisde Mauro Júnior met Brazilië naar Australië en India. "Ze zitten niet op 32F, voor de duidelijkheid", zegt Perez, verwijzend naar de ruime vliegtuigstoelen waarmee de internationals terugreisden naar Nederland. "Zeker voor Mauro was het heel bijzonder dat hij voor het eerst bij Brazilië zat, dat had niemand kunnen bevroeden."

'Het centrale duo is niet goed en je hebt eigenlijk geen spits'

Nu de zege op Heerenveen binnen is, moet de focus van PSV razendsnel naar de Champions League. Daarin wacht dinsdag alweer een uitwedstrijd tegen RB Leipzig in Duitsland. Perez voorziet forse problemen voor de Eindhovenaren. "Je zit met het probleem dat je een centraal duo hebt dat niet goed is", verwijst de analist naar Ryan Flamingo en Armando Obispo. "En je hebt eigenlijk geen spits", vervolgt de analist. "Vandaag heeft Sven Mijnans als pure spits niks gedaan", besluit Perez.