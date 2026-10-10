Duel met Oranje krijgt vervelend staartje voor Servië

De UEFA heeft hard ingegrepen en de Servische voetbalbond (FSS) een forse sanctie opgelegd. De bond moet de eerstvolgende thuiswedstrijd in een leeg stadion spelen en daarnaast een totale geldboete van 110 duizend euro aftikken. De Europese voetbalbond treedt hiermee streng op na wangedrag van Servische supporters tijdens recente wedstrijden in de Nations League, waarbij het met name rondom het uitduel met het Nederlands elftal flink misging.

Misdragingen in Eindhoven

Afgelopen zondag ging Servië met 2-1 onderuit tegen Oranje in het Philips Stadion in Eindhoven. Tijdens en rondom die wedstrijd misdroegen de meegereisde supporters zich ernstig op de tribunes van het stadion. Voor het discriminerende gedrag van de fans gedurende de uitwedstrijd in Eindhoven heeft de Europese voetbalbond een specifieke geldboete van 20.000 euro uitgedeeld.

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De tuchtcommissie van de UEFA baseert het totale boetebedrag op een hele lijst aan verschillende overtredingen. De Servische bond moet onder meer 50.000 euro betalen vanwege racistische en discriminerende uitingen tijdens de wedstrijden tegen Griekenland en Nederland. Verder deelde de UEFA nog sancties uit voor het tonen van ongepaste politieke boodschappen (22.500 euro), een veldbestorming (15.000 euro) en het afsteken van vuurwerk (2.000 euro).

Leeg stadion tegen Duitsland

De sportieve gevolgen zijn niet mals voor de hekkensluiter in de poule van Oranje. De eerstvolgende thuiswedstrijd van de Serviërs staat gepland voor 13 november tegen Duitsland, en dat duel moet verplicht achter gesloten deuren in een leeg stadion worden afgewerkt. Daarnaast heeft de ploeg een voorwaardelijk verbod gekregen op de verkoop van tickets aan uitsupporters voor de eerstvolgende uitwedstrijd, met een proeftijd van twee jaar.