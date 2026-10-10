Dusan Tadic zwaar onder vuur: 'Dit zeg je toch niet over je huidige club?! Eikel'

heeft de nodige reacties afgedwongen met zijn opvallende interview tegenover NU.nl. De routinier van NEC vertelt over zijn band met Ajax en laat weten dat hij regelmatig moeite heeft met het niveauverschil tussen de Amsterdammers en de Nijmegenaren. De uitspraken zorgen voor flink wat commotie.

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 bij Ajax en groeide uit tot clubicoon. Zaterdagavond keert hij voor even terug in de Johan Cruijff ArenA, met zijn nieuwe werkgever NEC. Voor hem is Ajax nog altijd zijn ‘droomclub’, gaf hij aan.

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Toch ziet de 37-jarige Serviër duidelijke verschillen tussen Ajax en NEC. "Ik moet me hier iets anders gedragen dan bij Ajax, omdat de standaard anders is”, beseft de linkspoot. Dat is 'heel moeilijk', geeft Tadic ruiterlijk toe. "Er zijn zoveel dingen te corrigeren bij NEC, maar dat kan natuurlijk niet. Met alle respect voor NEC, maar ik was gewend om te spelen bij clubs die prijzen winnen. Ajax was en is mijn standaard."

Tadic: ‘Lastig om mindere spelers om je heen te hebben’

Ook moet Tadic wennen aan zijn nieuwe ploeggenoten: “Het is lastiger om mindere spelers om je heen te hebben. Ik maak geregeld voorbereidende acties en krijg de bal niet. Of ik krijg ‘m niet terug. Dan werkt mijn brein blijkbaar te snel.”

De harde nederlagen tegen SC Cambuur (3-0) en Juventus (5-0) kwamen dan ook hard aan bij de aanvaller. "Ja, dan moet ik me wel inhouden. Natuurlijk wist ik wat ik kon verwachten bij NEC. Het betekent niet dat ik zulke nederlagen kan accepteren."

Voetbalfans reageren massaal

De uitspraken van Tadic worden massaal gedeeld, onder meer door ESPN. Het regent negatieve reacties: “Tadic morgen de hele wedstrijd banken of nog beter: thuislaten en corveedienst geven a.u.b. Dank namens mij en vele NEC-supporters”, comment een supporter van de Nijmeegse club.

Ook voetbalfans van andere clubs verbazen zich over de eerlijkheid van de Serviër en de manier waarop hij zijn ploeggenoten afkraakt: “Dit kan echt niet”, lacht de een. “Ben je lekker mee. Je zal het maar in je team hebben. Zo demotiverend. Eikel”, is een ander wat feller in zijn bewoording. Een andere twitteraar zegt: “Die laat je toch thuis morgen na dit soort uitspraken.”

Lees hieronder een bundeling van woede om het interview van Tadic: