FC Utrecht schrijft geschiedenis: jongste veldspeler ooit debuteert in betaalde voetbal

Donovan Afrifa heeft vrijdagavond geschiedenis geschreven. De verdediger van Jong FC Utrecht debuteerde in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen De Graafschap en is met vijftien jaar en 140 dagen de jongste veldspeler ooit in het Nederlandse betaalde voetbal. Hij stoot Jadiel Pereira da Gama uit de boeken.

Tien minuten voor tijd maakte Afrifa zijn opwachting, toen hij in het veld kwam voor Björn Menzo (de zoon van Stanley Menzo). De vijftienjarige speler werd daarmee de jongste veldspeler ooit in het Nederlandse profvoetbal.

Wie is Afrifa, de jongste veldspeler ooit in het Nederlandse voetbal?

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Afrifa maakt al zeven jaar deel uit van de jeugdopleiding van FC Utrecht, dat hem overnam van ASC Waterswijk. Afgelopen zomer zette de Nederlander met Ghanese roots zijn handtekening onder een contract tot medio 2029.

Eerder stond de titel van jongste veldspeler ooit op naam van PEC Zwolle-middenvelder Pereira da Gama. Hij debuteerde vorig jaar in augustus op een leeftijd van vijftien jaar en 243 dagen tegen Telstar.

Afrifa is niet de jongste debutant ooit in het betaalde voetbal. Die titel is nog altijd in handen van doelman Guido Budziak. Hij debuteerde op een leeftijd van vijftien jaar en 62 dagen in het shirt van FC Eindhoven.