AD onthult 'goed bewaard geheim': 'Farioli wilde hereniging met Ajax-speler'

Francesco Farioli wilde zich afgelopen zomer graag versterken met Ajax-middenvelder , zo schrijft het Algemeen Dagblad zaterdagochtend. De voormalig trainer van de Amsterdammers zag de Belg als een versterking voor FC Porto, maar een daadwerkelijke transfer was niet aan de orde.

Mokio is sinds 2024 speler van Ajax en debuteerde op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal, onder trainer Farioli. De middenvelder, die regelmatig als linksback fungeerde onder de Portugese trainer, speelt nog altijd in Amsterdam. In de afgelopen vijf wedstrijden startte hij in de basis, al is de concurrentie fors op het middenveld.

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Johan Inan komt in zijn stuk met een onthulling. “Een goed bewaard geheim van de transferperiode is dat Francesco Farioli zich graag had herenigd met Mokio. Hij bleek niet haalbaar voor FC Porto, maar de voormalige Ajax-coach zag en ziet enorm veel potentie bij het Belgisch-Congolese talent (18)”, weet de AD-volger van de Amsterdamse club.

Farioli zou gecharmeerd zijn van de ‘veelzijdigheid’ van Mokio. “Daarnaast ziet hij veel technische vaardigheden en een uitstekend fysiek profiel. Daarom liet hij hem op zijn zestiende debuteren en op drie verschillende posities spelen.”

Of Mokio zijn basisplaats kan behouden, is nog maar de vraag. Vrijdag vertelde trainer Míchel Sánchez dat zomeraanwinst Yves Bissouma zijn debuut kan maken bij de Amsterdammers. Bovendien beschikt Ajax met Davy Klaassen en Julian Brandt al over twee spelers die bijna niet zijn weg te denken uit de basis, terwijl Sofyan Amrabat natuurlijk ook nog altijd in de selectie zit.