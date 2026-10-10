Geflopte Feyenoorder is op dreef na vertrek uit Rotterdam

Feyenoord heeft afgelopen zomer afscheid genomen van meerdere spelers. Anel Ahmedhodzic, In-beom Hwang, en vertrokken onder anderen uit De Kuip. Vooral voor Tengstedt pakt die transfer tot dusver verrassend goed uit.

Tengstedt werd een jaar geleden voor naar verluidt ongeveer zes miljoen euro naar Feyenoord gehaald door technisch directeur Dennis te Kloese. In Rotterdam moest de Deense centrumspits concurreren met onder anderen Ayase Ueda en Cyle Larin. Een succes werd zijn periode bij Feyenoord niet. Tengstedt maakte weinig indruk in de speelminuten die hij kreeg en kwam in achttien Eredivisie-wedstrijden tot slechts drie doelpunten.

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Sinds eind augustus speelt de 26-jarige aanvaller bij Toulouse. Die overstap blijkt voorlopig een schot in de roos. Tengstedt zat tot dusver drie keer bij de wedstrijdselectie van de Franse club en wist in die duels al drie keer te scoren. Daarmee evenaarde hij in korte tijd zijn volledige doelpuntenproductie in de Eredivisie bij Feyenoord.

Met twee doelpunten tegen Le Havre hielp de Deen zijn ploeg aan een 3-2-overwinning. De drie punten waren welkom voor de Franse club, die daarmee afstand probeerde te houden van de onderste regionen van de Ligue 1.

Met Leo Sauer gaat het minder

Waar Tengstedt zijn vertrek bij Feyenoord voorlopig fantastisch uitpakt, verloopt de start van Leo Sauer bij zijn nieuwe club een stuk moeizamer. De Slowaakse aanvaller verruilde Feyenoord deze zomer voor VfB Stuttgart, dat naar verluidt vijftien miljoen euro voor hem betaalde. Bij de Duitse club krijgt de twintigjarige vleugelspeler vooralsnog weinig speeltijd.

Dat heeft deels te maken met een blessure die Sauer al vroeg in de voorbereiding opliep. Ook nadat hij weer wedstrijdfit was, bleef zijn inbreng beperkt. De oud-Feyenoorder kwam tot dusver slechts 27 minuten in actie voor Stuttgart, dat een moeizame start van het seizoen kent en op de vijftiende plaats in de Bundesliga staat.