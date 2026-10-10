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Victor Osimhen heeft invloed op wedstrijd Ajax: 'Je moet dit doen'

10 oktober 2026, 23:35
Victor Osimhen
Foto: © Imago
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Dat Tolu Arokodare zaterdagavond na zijn doelpunt bij Ajax – NEC het shirt van Kasper Dolberg toonde, blijkt een idee te zijn geweest van Victor Osimhen. Dat laat Tolu na de wedstrijd weten aan ESPN.

Tolu opende al vroeg de score en hield het shirt van zijn concurrent omhoog. Het was een hart onder de riem, nadat Dolberg bij de nationale ploeg van Denemarken zijn voorste kruisband afscheurde.

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"Kasper is een ontzettend aardige jongen. Hij is heel belangrijk voor ons, zowel als speler als persoon. Natuurlijk hebben we meer geblesseerde spelers, maar zijn situatie is anders", zegt Tolu. "Niemand wil tijdens een training geblesseerd raken, zeker niet wanneer je op pad bent met je nationale ploeg."

"We zagen juist dat hij zijn vorm weer begon terug te krijgen", vervolgt de Nigeriaan. "Hij speelde steeds meer en begon ook weer doelpunten te maken. En dan valt hij geblesseerd uit. Dat doet pijn, dat is ontzettend vervelend. Nu moeten we als team bij elkaar blijven en hem steunen in deze moeilijke periode."

Tolu hield na zijn doelpunt een shirt van zijn ploeggenoot omhoog. "Dit was mijn manier om te laten zien dat we achter hem staan. En ik wilde ook aan onze supporters duidelijk maken dat ze hem moeten blijven steunen."

"Eerlijk gezegd was het niet mijn idee", zegt Tolu desgevraagd. Het idee kwam van een landgenoot. "Het was het idee van Victor Osimhen. Hij heeft me geïnspireerd. Hij zei dat ik zoiets moest doen en dat heb ik vervolgens gedaan. Dus ook dank aan Victor Osimhen! Bij de voorlaatste wedstrijd van de nationale ploeg was hij aanwezig en zei hij dat ik zoiets moest doen."

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Tolu ? een heel erg overschatte soeler die zelfs bij The Wolfs niet goed genoeg was

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
671 Reacties
207 Dagen lid
465 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tolu ? een heel erg overschatte soeler die zelfs bij The Wolfs niet goed genoeg was

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Victor Osimhen

Victor Osimhen
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 27 jaar (29 dec. 1998)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Galatasaray
22
15
2024/2025
Napoli
0
0
2024/2025
Galatasaray
30
26
2023/2024
Napoli
25
15

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Fortuna
8
-1
14
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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