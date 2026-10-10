Dat zaterdagavond na zijn doelpunt bij Ajax – NEC het shirt van toonde, blijkt een idee te zijn geweest van . Dat laat Tolu na de wedstrijd weten aan ESPN.

Tolu opende al vroeg de score en hield het shirt van zijn concurrent omhoog. Het was een hart onder de riem, nadat Dolberg bij de nationale ploeg van Denemarken zijn voorste kruisband afscheurde.

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"Kasper is een ontzettend aardige jongen. Hij is heel belangrijk voor ons, zowel als speler als persoon. Natuurlijk hebben we meer geblesseerde spelers, maar zijn situatie is anders", zegt Tolu. "Niemand wil tijdens een training geblesseerd raken, zeker niet wanneer je op pad bent met je nationale ploeg."

"We zagen juist dat hij zijn vorm weer begon terug te krijgen", vervolgt de Nigeriaan. "Hij speelde steeds meer en begon ook weer doelpunten te maken. En dan valt hij geblesseerd uit. Dat doet pijn, dat is ontzettend vervelend. Nu moeten we als team bij elkaar blijven en hem steunen in deze moeilijke periode."

Tolu hield na zijn doelpunt een shirt van zijn ploeggenoot omhoog. "Dit was mijn manier om te laten zien dat we achter hem staan. En ik wilde ook aan onze supporters duidelijk maken dat ze hem moeten blijven steunen."

"Eerlijk gezegd was het niet mijn idee", zegt Tolu desgevraagd. Het idee kwam van een landgenoot. "Het was het idee van Victor Osimhen. Hij heeft me geïnspireerd. Hij zei dat ik zoiets moest doen en dat heb ik vervolgens gedaan. Dus ook dank aan Victor Osimhen! Bij de voorlaatste wedstrijd van de nationale ploeg was hij aanwezig en zei hij dat ik zoiets moest doen."