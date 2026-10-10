Serdar Gözübüyük benadeelt NEC: ‘Ajax ontsnapt aan rode kaart’

Mark van Rijswijk suggereert dat Ajax van geluk mag spreken dat het in de eerste helft tegen NEC niet met tien man kwam te staan. Aanleiding is de strafschop die NEC na ruim een kwartier voetballen kreeg.

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Ajax begon zaterdagavond voortvarend aan de thuiswedstrijd tegen NEC. Jorthy Mokio bediende Tolu Arokodare na zes minuten voetballen, waarna de spits de score opende: 1-0.

NEC kwam in de negentiende minuut echter langszij via Tjaronn Chery. De ervaren middenvelder benutte een strafschop, nadat Mokio zich in de zestien vergreep aan Noé Lebreton. Lebreton kreeg een vrije schietkans vanaf ongeveer zeven meter, maar Mokio greep hem van achteren kort vast.

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Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kende een strafschop toe aan NEC en toonde Mokio een gele kaart. Van Rijswijk suggereert dat Ajax goed wegkwam met slechts geel.

“Als het een voetballende overtreding is waarbij een doelkans wordt ontnomen, is geel voldoende. Maar bij vasthouden en geen poging om de bal te spelen, is het in principe rood”, stelt de commentator van ESPN. “Als Mokio echt vasthoudt en dus niet een poging doet om de bal te spelen, dan komt hij er met geel goed van af.”

“Je kunt dit ook uitleggen als het ontnemen van een scoringskans. Het is dus geen rood bij een penalty op het moment dat je een voetbalactie maakt. Met een sliding om de bal te verdedigen bijvoorbeeld. Maar het is rood als je iemand onderuit trekt”, aldus Van Rijswijk.

De commentator krijgt veel bijval, bijvoorbeeld in de studio van ESPN van analist Mario Been: “Je moet je afvragen of dit een rode kaart is, omdat Mokio hem een honderd procent scoringskans ontneemt. Maar de scheidsrechter beslist anders. Ik vind dat Mokio ontsnapt aan rood. Als Mokio wat eerder aanzet, is hij misschien wel op tijd. Maar er zit een stukje gemakzucht in zijn spel.”

Ook veel kijkers thuis vinden dat Mokio met rood van het veld gestuurd had moeten worden: