Meerdink: 'Makkelie kreeg verkeerde beelden te zien van de VAR'

is ervan overtuigd dat AZ zaterdagavond een strafschop had moeten krijgen tegen Feyenoord. De spits zag scheidsrechter Danny Makkelie een aanvankelijk toegekende penalty na ingrijpen van de VAR terugdraaien. Na de met 2-0 verloren wedstrijd in De Kuip zegt Meerdink dat Makkelie niet de juiste beelden zou hebben gezien.

Het veelbesproken moment vond vlak voor rust plaats. Meerdink profiteerde bijna van een veel te korte terugspeelbal van Gjivai Zechiël, waarna Feyenoord-doelman Tjark Ernst ingreep. De AZ-aanvaller ging naar de grond en Makkelie wees naar de stip. Na een langdurige VAR-check besloot de arbiter zijn beslissing echter terug te draaien.

Meerdink stelt dat Makkelie verkeerde VAR-beelden kreeg

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Na afloop zegt Meerdink dat hij een penalty verdiende. "Ja, tuurlijk. Ik word geraakt. Ik heb net gehoord dat hij de verkeerde beelden heeft gekregen", zegt de aanvaller tegen de NOS over Makkelie.

Makkelie kreeg tijdens zijn contact met videoscheidsrechter Erwin Blank inderdaad niet de beelden te zien waarop het contact tussen Ernst en Meerdink beter zichtbaar was. De beelden die Makkelie zag, waren van grotere afstand. "Je hebt een beeld waarop je ziet dat hij me wel raakt aan mijn voet. En dat die beelden niet worden weergegeven, is slecht", stelt hij.

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Meerdink reageert op kritiek over zijn valpartij

De AZ-spits wordt vervolgens geconfronteerd met een ander discussiepunt. Op de beelden lijkt hij zijn val namelijk al in te zetten voordat Ernst hem daadwerkelijk raakt. Maar volgens Meerdink doet dat niets af aan het feit dat er sprake is van een overtreding.

"Kijk, luister, ik word geraakt", benadrukt de aanvaller. Op de vraag of het niet uitmaakt wanneer dat contact precies plaatsvindt, reageert hij resoluut. "Nee, want als het op het middenveld gebeurt, is het ook een overtreding. Dus ja, lastig."

AZ kreeg de kans op de gelijkmaker uiteindelijk niet vanaf elf meter. Feyenoord had op dat moment een 1-0 voorsprong dankzij Nacho Ferri en liep na rust via Javi López uit naar een 2-0 overwinning.

Kwakman: 'Dan was het een penalty'

Ook in de studio van ESPN wordt geconcludeerd dat Makkelie de verkeerde beelden te zien kreeg. "Als hij de andere beelden had gezien, denk ik dat de penalty was blijven staan", oordeelt analist Kees Kwakman.