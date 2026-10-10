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Meerdink: 'Makkelie kreeg verkeerde beelden te zien van de VAR'

10 oktober 2026, 22:06
Mexx Meerdink
Foto: © Imago
2 reacties
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Mexx Meerdink is ervan overtuigd dat AZ zaterdagavond een strafschop had moeten krijgen tegen Feyenoord. De spits zag scheidsrechter Danny Makkelie een aanvankelijk toegekende penalty na ingrijpen van de VAR terugdraaien. Na de met 2-0 verloren wedstrijd in De Kuip zegt Meerdink dat Makkelie niet de juiste beelden zou hebben gezien.

Het veelbesproken moment vond vlak voor rust plaats. Meerdink profiteerde bijna van een veel te korte terugspeelbal van Gjivai Zechiël, waarna Feyenoord-doelman Tjark Ernst ingreep. De AZ-aanvaller ging naar de grond en Makkelie wees naar de stip. Na een langdurige VAR-check besloot de arbiter zijn beslissing echter terug te draaien.

Meerdink stelt dat Makkelie verkeerde VAR-beelden kreeg

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Na afloop zegt Meerdink dat hij een penalty verdiende. "Ja, tuurlijk. Ik word geraakt. Ik heb net gehoord dat hij de verkeerde beelden heeft gekregen", zegt de aanvaller tegen de NOS over Makkelie.

Makkelie kreeg tijdens zijn contact met videoscheidsrechter Erwin Blank inderdaad niet de beelden te zien waarop het contact tussen Ernst en Meerdink beter zichtbaar was. De beelden die Makkelie zag, waren van grotere afstand. "Je hebt een beeld waarop je ziet dat hij me wel raakt aan mijn voet. En dat die beelden niet worden weergegeven, is slecht", stelt hij.

Danny Makkelie bij Feyenoord - AZ
© Imago

Meerdink reageert op kritiek over zijn valpartij

De AZ-spits wordt vervolgens geconfronteerd met een ander discussiepunt. Op de beelden lijkt hij zijn val namelijk al in te zetten voordat Ernst hem daadwerkelijk raakt. Maar volgens Meerdink doet dat niets af aan het feit dat er sprake is van een overtreding.

"Kijk, luister, ik word geraakt", benadrukt de aanvaller. Op de vraag of het niet uitmaakt wanneer dat contact precies plaatsvindt, reageert hij resoluut. "Nee, want als het op het middenveld gebeurt, is het ook een overtreding. Dus ja, lastig."

AZ kreeg de kans op de gelijkmaker uiteindelijk niet vanaf elf meter. Feyenoord had op dat moment een 1-0 voorsprong dankzij Nacho Ferri en liep na rust via Javi López uit naar een 2-0 overwinning.

Kwakman: 'Dan was het een penalty'

Ook in de studio van ESPN wordt geconcludeerd dat Makkelie de verkeerde beelden te zien kreeg. "Als hij de andere beelden had gezien, denk ik dat de penalty was blijven staan", oordeelt analist Kees Kwakman.

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hhk
10 Reacties
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hhk
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Zo zie je steeds weer dat de grote clubs steeds weer worden voorgetrokken,vrijdag avond PSV tegen Heerenveen en zaterdag Feyenoord tegen AZ. Waneer wordt er nu eens gefloten zoals het hoort.

R Bleeker
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R Bleeker
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Makkelie of beter Kakkelie had deze wedstrijd niet mogen fluiten!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

hhk
10 Reacties
1.119 Dagen lid
35 Likes
hhk
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo zie je steeds weer dat de grote clubs steeds weer worden voorgetrokken,vrijdag avond PSV tegen Heerenveen en zaterdag Feyenoord tegen AZ. Waneer wordt er nu eens gefloten zoals het hoort.

R Bleeker
1 Reactie
1.153 Dagen lid
0 Likes
R Bleeker
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  • 0
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Makkelie of beter Kakkelie had deze wedstrijd niet mogen fluiten!

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Feyenoord
2 - 0
AZ
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
7
3
2025/2026
Jong AZ
1
0
2025/2026
AZ
19
5
2024/2025
Jong AZ
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
PSV
8
16
19
3
Feyenoord
7
18
17
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

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