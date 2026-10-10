Ajax komt niet voorbij NEC: Chery wist doelpunt Tolu uit

Ajax heeft opnieuw puntenverlies geleden in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond niet voorbij NEC, dat zich bij de terugkeer van Dusan Tadic in de Johan Cruijff ArenA bijzonder taai toonde: 1-1. Tolu Arokodare zette Ajax vroeg op voorsprong, maar Tjaronn Chery bracht de Nijmegenaren vanaf de strafschopstip langszij. Daarna slaagde de ploeg van Míchel Sánchez er ondanks verschillende grote kansen niet in om opnieuw afstand te nemen.

De avond stond vooraf vooral in het teken van Tadic, die voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ajax terugkeerde als tegenstander. De Serviër werd door zijn voormalige supporters met een enorm spandoek en luid applaus ontvangen. Ook vierde de F-Side het vijftigjarig bestaan met een indrukwekkende vuurwerkshow.

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Eenmaal begonnen liet Ajax er geen gras over groeien. Nadat Tadic in de zesde minuut een veelbelovende mogelijkheid voor NEC onbenut had gelaten, sloegen de Amsterdammers aan de andere kant toe. Jorthy Mokio zette voor vanaf rechts, waarna Arokodare zijn directe tegenstander Perr Schuurs aftroefde en hard raak kopte: 1-0. De spits vierde zijn doelpunt door het shirt van de zwaar geblesseerde Kasper Dolberg aan het publiek te tonen.

De vroege voorsprong leek Ajax vleugels te geven, maar NEC knokte zich snel terug. In de zeventiende minuut legde Bryan Linssen de bal met een hakje klaar voor Noé Lebreton, die vervolgens door Mokio werd neergehaald. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees naar de stip en gaf de Ajax-middenvelder geel. Chery benutte de strafschop overtuigend en bracht de stand op 1-1.

Ajax krijgt NEC niet op de knieën

Ajax reageerde onmiddellijk en was enkele minuten later dicht bij een nieuwe voorsprong. Mokio haalde vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend uit, maar zag zijn schot op de lat uiteenspatten. Kort daarna kreeg Oscar Gloukh een mogelijkheid, maar zijn slappe inzet vormde geen probleem voor Gonzalo Crettaz.

NEC kreeg vervolgens steeds meer grip op de wedstrijd. Een schot van Linssen werd gekeerd door Marc ter Stegen, terwijl Arokodare aan de andere kant twee kopmogelijkheden onbenut liet.

Na een verlengde rust vanwege technische problemen bij de arbitrage kwam NEC opnieuw gevaarlijk voor de dag. Kevin Kers schoot na voorbereidend werk van Tadic rakelings naast. Even later ontsnapte Ajax toen Chery van dichtbij binnenschoot, maar wegens buitenspel werd teruggefloten.

Míchel probeerde het tij te keren met de komst van Abdellah Ouazane en debutant Simon Adingra. Later maakte ook Marcos Leonardo zijn entree, ten koste van doelpuntenmaker Arokodare.

Vooral Ouazane bracht nieuw leven in de Amsterdamse aanval. De invaller dwong Crettaz eerst tot een redding en kreeg in de 79ste minuut na een schitterende individuele actie een enorme kans. Opnieuw stond de NEC-doelman een doelpunt in de weg.

In de slotfase probeerde Tadic na balverlies van Youri Baas zijn oude club nog pijn te doen met een lob, maar Ter Stegen was op tijd terug. Julian Brandt schoot vervolgens een vrije trap ruim over, waarna Ouazane in met een fraaie actie opnieuw gevaarlijk werd. Zijn schot eindigde echter in het zijnet, waardoor de gelijke stand op het scorebord bleef.