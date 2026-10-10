LIVE Eredivisie | Makkelie gaat naar de kant en geeft géén penalty aan AZ

Feyenoord en AZ spelen zaterdagavond tegen elkaar in De Kuip. De twee clubs strijden rechtstreeks om de koppositie: op dit moment staat AZ met negentien punten bovenaan, maar Feyenoord heeft er zeventien. De topper begint om 18.45 uur en is van minuut tot minuut te volgen in het liveverslag van FCUpdate.
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Als deze wedstrijd in Alkmaar was gespeeld had de bal op de stip gegaan. Helaas heeft Makkelie de ballen niet om het in de Kuip te doen. Ik hoor zijn verklaring al: "we zijn niet overtuigd dat de speler geraakt wordt". Er is wel degelijk licht contact, dus strafschop.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als deze wedstrijd in Alkmaar was gespeeld had de bal op de stip gegaan. Helaas heeft Makkelie de ballen niet om het in de Kuip te doen. Ik hoor zijn verklaring al: "we zijn niet overtuigd dat de speler geraakt wordt". Er is wel degelijk licht contact, dus strafschop.