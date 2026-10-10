Live voetbal 6

LIVE Eredivisie | Makkelie gaat naar de kant en geeft géén penalty aan AZ

10 oktober 2026, 18:45   Bijgewerkt: 19:33
Liveverslag van de wedstrijd Feyenoord - AZ
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
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Feyenoord en AZ spelen zaterdagavond tegen elkaar in De Kuip. De twee clubs strijden rechtstreeks om de koppositie: op dit moment staat AZ met negentien punten bovenaan, maar Feyenoord heeft er zeventien. De topper begint om 18.45 uur en is van minuut tot minuut te volgen in het liveverslag van FCUpdate.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - AZ

Sorteer op:

14m geleden

19:36

45+3' - Eerste helft voorbij (1-0)

De ploegen zoeken de kleedkamers op bij een 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Het eerste halfuur zal tot tevredenheid leiden bij de thuisploeg, maar liet AZ zich meer zien. De opluchting in De Kuip was voelbaar nadat Makkelie geen penalty toekende aan AZ. 

16m geleden

19:34

45+1' - Drie minuten blessuretijd (1-0)

Ondertussen is de blessuretijd ingegaan. Mede door de VAR-onderbreking zijn er drie minuten toegekend. 

16m geleden

19:33

18m geleden

19:32

45' - Geen penalty voor AZ (1-0)

Daar lijkt weinig contact te zijn tussen Ernst en Meerdink. Als dat er wel is, is het in ieder geval moeilijk te zien. Makkelie is niet overtuigd en geeft géén strafschop. 

19m geleden

19:30

44' - Makkelie naar de kant (1-0)

Videoscheidsrechter Blank buigt zich over de beelden en roept Makkelie naar de kant...

20m geleden

19:30

43' - Krijgt AZ een penalty? (1-0)

Een opvallend moment. Zechiël tikt de bal terug op Ernst, maar brengt de doelman daarmee in de problemen. De arbitrage overlegt: begaat Ernst een overtreding op Meerdink of niet? 

23m geleden

19:27

40' - AZ kruipt uit de schulp (1-0)

Een betere fase van AZ en dat merkt ook het Feyenoord-publiek, want er is steeds meer gefluit te horen. 

24m geleden

19:25

38' - Koopmeiners schiet ook over (1-0)

AZ countert en dat levert een kans op voor Koopmeiners. Van buiten het strafschopgebied knalt hij de bal over het doel van Ernst. 

26m geleden

19:24

37' - Vrije trap van Zechiël ver over (1-0)

De middenvelder probeert het rechtstreeks van een flinke afstand en heeft het vizier niet op scherp. 

28m geleden

19:21

Ferri na zijn doelpunt

31m geleden

19:19

32' - Read blinkt uit (1-0)

Read laat zich zien. Hij speelt Chávez en Daal op fraaie wijze uit en zet een aanval op van Feywnoord. Een corner volgt, maar die levert geen kans op. 

35m geleden

19:14

27' - Targhalline uit de tweede lijn (1-0)

Een schot waar De Busser niet wakker om hoeft te liggen. 

39m geleden

19:10

🟨 23' - Nu ook Daal op de bon (1-0)

Een forse overtreding op Zechiël resulteert in de tweede gele kaart voor AZ. 

43m geleden

19:06

15' - Goede kans voor Meerdink (1-0)

Meerdink wordt van achteren weggestuurd en komt de zestien in. Vanuit een lastige hoek dwingt hij Ernst tot een redding.

Overwegend zien we na het doelpunt echter hetzelfde spelbeeld als ervoor. AZ heeft het lastig en komt er nog niet tussen, omdat Feyenoord fel voor de dag komt. 

1u geleden

19:00

⚽ 13' - Ferri slaat toe! (1-0)

Die zat eraan te komen: Feyenoord opent de score. Ferri komt oog in oog met De Busser en rondt goed af. 

Een ongelukkig moment voor Goes, die de bal onbedoeld tegen Ferri aan kopt. Daarna heeft de spits een vrije doortocht. Goes besluit om niet aan de noodrem te trekken, waardoor Ferri binnen kan schieten.

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John Gruntjens
22 Reacties
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94 Likes
John Gruntjens
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Als deze wedstrijd in Alkmaar was gespeeld had de bal op de stip gegaan. Helaas heeft Makkelie de ballen niet om het in de Kuip te doen. Ik hoor zijn verklaring al: "we zijn niet overtuigd dat de speler geraakt wordt". Er is wel degelijk licht contact, dus strafschop.

jerommeke1973
404 Reacties
1.474 Dagen lid
1.127 Likes
jerommeke1973
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@John Gruntjens juist.

jerommeke1973
404 Reacties
1.474 Dagen lid
1.127 Likes
jerommeke1973
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Nooit meer laten fluiten, zakhooi eerste klas. Loopt 2x een AZer voor de poten en laat doorspelen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

John Gruntjens
22 Reacties
764 Dagen lid
94 Likes
John Gruntjens
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als deze wedstrijd in Alkmaar was gespeeld had de bal op de stip gegaan. Helaas heeft Makkelie de ballen niet om het in de Kuip te doen. Ik hoor zijn verklaring al: "we zijn niet overtuigd dat de speler geraakt wordt". Er is wel degelijk licht contact, dus strafschop.

jerommeke1973
404 Reacties
1.474 Dagen lid
1.127 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
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@John Gruntjens juist.

jerommeke1973
404 Reacties
1.474 Dagen lid
1.127 Likes
jerommeke1973
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  • 0
    + 1
avatar

Nooit meer laten fluiten, zakhooi eerste klas. Loopt 2x een AZer voor de poten en laat doorspelen.

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Feyenoord - AZ

Feyenoord
18:45
AZ
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
PSV
8
16
19
3
Feyenoord
7
18
17
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

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