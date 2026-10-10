Geen paintball of padel, FC Utrecht verrast met teamuitje: 'Niet normaal'

In het kader van teambuilding zijn uitjes als karten, paintballen of padellen gebruikelijk bij voetbalteams. FC Utrecht gooide het echter over een andere boeg in de interlandbreak: de selectie én staf werkten een militaire uithoudingsproef met allerlei zware oefeningen af. Anthony Correia legt aan De Telegraaf uit waarom.

Met slechts vijf punten en een vijftiende plek beleeft Correia een uiterst teleurstellende start in Utrecht. De trainer nam zelf het initiatief tot de militaire oefening. “Ik heb een goede vriend, die zit bij Defensie. En die kende iemand, die hierin is gespecialiseerd. In het bouwen van teams en hoe ze samenwerken en presteren onder druk”, vertelt de trainer.

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De spelers en selectieleden leerden ‘op een andere manier samenwerken’, zegt middenvelder Joris van Overeem. “Je leert elkaar in een andere setting wat beter kennen en groeit wat meer naar elkaar toe. Het was pittig. Het was zwaarder dan een potje padellen.”

Volgens Correia, die zelf ook meedeed, was de uithoudingsproef ‘erg zwaar’. “Niet normaal. Met die bepakking en al die opdrachten. Op een gegeven moment word je gewoon moe. Dan wordt het lichamelijk zo zwaar, dat je mentaal getest gaat worden. Ja, het was echt heftig. Als ik van tevoren had geweten wat we gingen doen, dan had ik misschien wel gezegd: het is voor de spelers en niet voor de staf.”

Correia heeft er desondanks geen spijt van dat hij hiervoor koos, en niet voor een dagje padellen of paintballen. “Kijk, die activiteiten zijn ook leuk en daar word je ook hechter van. Alleen ik denk dat hier de mentale druk gewoon meer getest wordt. En dat is hetgeen waar we, als je kijkt naar de wedstrijden, misschien wel het meest baat bij gaan hebben. Dat kan je ook weer het veld mee opnemen.”