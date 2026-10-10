Bizarre beelden in LaLiga: fans staken wedstrijd doelbewust met papieren vliegtuigjes

De LaLiga-wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Bilbao is zaterdagmiddag uitgelopen op chaos. Na minder dan een halfuur voelde scheidsrechter José María Sánchez Martínez zich genoodzaakt om het duel definitief te staken, na een eerdere onderbreking. Aanleiding daarvoor is een doelbewuste protestactie van de fans tegen clubvoorzitter Raúl Martín Presa.

De fans van de Spaanse club zijn ontevreden over het beleid van clubeigenaar Presa. Het was de eerste competitiewedstrijd van Rayo dit seizoen in het eigen stadion in Vallecas, een volkswijk in het zuiden van Madrid. De club mocht lange tijd niet in het eigen stadion spelen, nadat de gemeente de vergunning had ingetrokken vanwege zorgen over de bouwkundige staat en de veiligheid. Daardoor moest Rayo uitwijken naar Leganés, waar de thuiswedstrijden op weinig belangstelling van de eigen aanhang konden rekenen. De meeste supporters boycotten die duels uit onvrede over de situatie.

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Voor de wedstrijd begon deelden fans al pamfletten uit over een protestactie en in minuut dertien lieten de supporters van Rayo zich voor het eerst gelden. Ze gooiden massaal met papieren vliegtuigjes en rubberen balletjes richting het speelveld. Toen de gemoederen bedaard leken, keerden de spelers terug op het veld. Niet veel later herhaalden de supporters van de Spaanse club hun acties en moest de arbiter het duel opnieuw stilleggen. Ondertussen klonken er felle spreekkoren richting voorzitter Presa.

De wedstrijd lag een tijdje stil, terwijl zelfs de Spaanse politie zich op het speelveld meldde. Na uitvoerig overleg besloot de arbitrage het duel definitief te staken.