Valentijn Driessen choqueert met uitspraken over Lionel Messi

Valentijn Driessen heeft zich bij Kick-off uitgelaten over het afscheid van bij de nationale ploeg van Argentinië. De journalist spreekt lovend over de voetballende kwaliteiten van de voetballegende, maar vindt hem verder ‘helemaal niets’. Daarmee lokt de chef voetbal van De Telegraaf online de nodige reacties uit.

Messi speelde in de nacht van dinsdag op woensdag zijn laatste interland voor Argentinië, tegen Benin. In een afgeladen Estadio El Monumental in Buenos Aires nam de speler van Inter Miami zijn ploeg nog één keer bij de hand, met een doelpunt en twee assists.

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Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns genoot van het emotionele afscheid van de stervoetballer. “Ik vond het mooi hoe hij het beleefde, vrij rustig. In het begin was hij even emotioneel, maar verder stond hij er relaxed bij. In zijn praatje vond ik het typisch hoe hij over anderen sprak: hij bedankte het publiek dat zij van hem wilden houden. Dat is toch wel wat anders dan: ‘Ik ben de king en ik heb alles in mijn eentje neergezet’”, zegt Kapteijns.

'Het was voetballen, maar voor de rest helemaal niets'

Driessen staat niet achter de woorden van zijn collega. “Niemand wil het publiek tegen het harnas werken. Natuurlijk zal hij het allemaal best menen, maar ik vond het allemaal overdreven. Ik vind afscheidnemen sowieso overdreven, met een hele hoop bombarie. Jij (Kapteijns, red.) zei dat het de beste speler ooit is. Prima. Hij heeft door God gegeven talent zoveel kunnen bereiken. Maar ik denk dan: doe maar normaal, dan doe je gek genoeg”, begint Driessen.

Of Messi de beste voetballer ooit is? Kapteijns denkt van wel. “Puur als speler is hij de beste”, zegt Driessen, maar… “Er komt meer bij kijken. Qua persoonlijkheid… heeft hij zich ooit uitgelaten over spelerszaken, bijvoorbeeld. Is hij ooit de strijd aangegaan met clubbestuurders? Dat zijn dingen die je niet aan hem hoefde te vragen. Het was voetballen, maar voor de rest helemaal niets”, vindt de journalist.

“Hij had natuurlijk een voorbeeldfunctie die hij meer had kunnen uitdragen. Daar had hij veel meer mee kunnen doen. Bijvoorbeeld aan de overvolle kalender waar we nu mee zitten. Hij had in ieder geval kunnen proberen om daar iets aan te doen”, sluit hij af.

Online wordt kritisch gereageerd op de uitlatingen van Driessen. Vrijwel niemand kan zich vinden in de uitspraken, zo blijkt op X. Zie hieronder een bundeling van reacties.