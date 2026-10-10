Het opvallende interview van tegenover NU.nl houdt de gemoederen bezig. De aanvaller van NEC liet zich vrijdag opvallend negatief uit over zijn ploeggenoten bij de Nijmeegse club, wat hem op grote kritiek kwam te staan. Ook Robert Maaskant en zijn hard voor de voormalig speler van Ajax.

Tadic liet zich in het interview lovend uit over Ajax, waar hij tussen 2018 en 2023 uitgroeide tot clubicoon. Ook sprak de 37-jarige eerlijk over het niveau van zijn ploeggenoten bij NEC. Vooral datgene zorgt voor commotie in de voetballerij. “Het is lastiger om mindere spelers om je heen te hebben. Ik maak geregeld voorbereidende acties en krijg de bal niet. Of ik krijg ‘m niet terug. Dan werkt mijn brein blijkbaar te snel”, sprak de aanvaller onder meer.

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De routinier, die bij sommige clubs toch al niet de meest geliefde speler is, kreeg online al flinke kritiek te verduren. Ook Maaskant en Anita reageerden vrijdag op het interview van Tadic tijdens NOS Studio Sport Voetbal. “Ik denk niet dat dit bij NEC met open armen ontvangen wordt”, zegt Anita als de uitspraken in beeld komen.

“Ik denk dat dit rondgaat in de kleedkamer en jongens hem hierop gaan aanspreken. Dit kan niet”, vervolgt de oud-international van het Nederlandse én Curaçaose elftal. Maaskant haakt direct in op die woorden. “Ik hoop het. Ik hoop echt dat er persoonlijkheden zijn in die kleedkamer van NEC die zeggen: 'Joh, houd jij je smoel eens even en laat het eerst zelf eens zien'. Dit zijn geen opmerkingen die je maakt over je ploeggenoten”, aldus de ex-trainer van onder meer Helmond Sport, NAC Breda en FC Groningen.