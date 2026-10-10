Journalist verbaasd over afgegleden ex-Ajacied: 'Wat is hier misgegaan?'

Henk Spaan snapt weinig van de transfer van Mitchel Bakker naar NEC. De columnist van Het Parool had verwacht dat de toekomst van de linksback op een hoger podium zou liggen, zeker omdat hij tussen 2019 en 2021 nog uitkwam voor Paris Saint-Germain.
Bakker doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde uiteindelijk twee duels in het eerste elftal, totdat Paris Saint-Germain hem in 2019 oppikte. Na één seizoen mocht de Nederlander steeds vaker opdraven in het eerste elftal, al bleef zijn periode bij de Franse topclub beperkt tot twee jaar. Via Bayer Leverkusen, Atalanta en Lille (huur) is Bakker alweer terug in Nederland, bij NEC.
De journalist zet meerdere vraagtekens rondom de pas 26-jarige linksback. “Waarom verscheurden de linksback en Atalanta samen hun contract? Ik vind de term ‘in wederzijds overleg’ altijd vreemd klinken. Zijn er twee partijen blij? De een omdat ze van iemand af zijn, de ander omdat hij transfervrij is? Waar blijft het eergevoel in die situatie?”, begint hij.
Spaan ziet dat Bakker na jaren op internationaal topniveau ineens de strijd moet aangaan met Ahmetcan Kaplan en Deveron Fonville. “Wat is hier misgegaan, of zijn we gestuit op een verborgen financieel succesverhaal?”, aldus Spaan.
Bakker kan zaterdagavond (21.00 uur) debuteren bij NEC, als de Nijmegenaren op bezoek gaan bij Ajax.
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een beetje meer nederigheid zou op zijn plaats zijn, mijnheer Spaan. Kijk eens naar de miljoeneninjectie bij Ajax en naar de resultaten (van de vier thuiswedstrijden alleen de nr laatst kunnen verslaan). Er is nagenoeg geen plek voor jeugdspelers of NLse spelers. Veel spelers op leeftijd die weinig tot geen restwaarde vertegenwoordigen. Alle maar dan ook alle kaarten zijn gezet op het behalen van een CL-ticket. Geen CL volgend jaar en Ajax geraakt in een vrije val.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
een beetje meer nederigheid zou op zijn plaats zijn, mijnheer Spaan. Kijk eens naar de miljoeneninjectie bij Ajax en naar de resultaten (van de vier thuiswedstrijden alleen de nr laatst kunnen verslaan). Er is nagenoeg geen plek voor jeugdspelers of NLse spelers. Veel spelers op leeftijd die weinig tot geen restwaarde vertegenwoordigen. Alle maar dan ook alle kaarten zijn gezet op het behalen van een CL-ticket. Geen CL volgend jaar en Ajax geraakt in een vrije val.