Journalist verbaasd over afgegleden ex-Ajacied: 'Wat is hier misgegaan?'

Henk Spaan snapt weinig van de transfer van naar NEC. De columnist van Het Parool had verwacht dat de toekomst van de linksback op een hoger podium zou liggen, zeker omdat hij tussen 2019 en 2021 nog uitkwam voor Paris Saint-Germain.

Bakker doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde uiteindelijk twee duels in het eerste elftal, totdat Paris Saint-Germain hem in 2019 oppikte. Na één seizoen mocht de Nederlander steeds vaker opdraven in het eerste elftal, al bleef zijn periode bij de Franse topclub beperkt tot twee jaar. Via Bayer Leverkusen, Atalanta en Lille (huur) is Bakker alweer terug in Nederland, bij NEC.

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De journalist zet meerdere vraagtekens rondom de pas 26-jarige linksback. “Waarom verscheurden de linksback en Atalanta samen hun contract? Ik vind de term ‘in wederzijds overleg’ altijd vreemd klinken. Zijn er twee partijen blij? De een omdat ze van iemand af zijn, de ander omdat hij transfervrij is? Waar blijft het eergevoel in die situatie?”, begint hij.

Spaan ziet dat Bakker na jaren op internationaal topniveau ineens de strijd moet aangaan met Ahmetcan Kaplan en Deveron Fonville. “Wat is hier misgegaan, of zijn we gestuit op een verborgen financieel succesverhaal?”, aldus Spaan.

Bakker kan zaterdagavond (21.00 uur) debuteren bij NEC, als de Nijmegenaren op bezoek gaan bij Ajax.