Koopoptie van 14 miljoen euro, maar transfer pakt desastreus uit voor deze Ajax-speler

Het huwelijk tussen Ajax en Abdoulaye Camara (18) is er nog niet bepaald eentje om van te dromen. De van Udinese gehuurde middenvelder, die een koopoptie heeft van zo’n veertien miljoen euro, valt tot dusver buiten de boot bij Jong Ajax. Carlos García geeft tegenover ESPN tekst en uitleg.

Ajax bereikte afgelopen transferzomer een akkoord over de huur van middenvelder Camara. Het jeugdproduct van Montpellier speelde al één wedstrijd voor het eerste elftal van Udinese en stond te boek als een groot talent. De Franse jeugdinternational werd gezien als een moderne nummer 6 met een bijzonder hoog plafond.

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Mede wegens zijn lichaamsbouw vergeleek men hem in Engeland en Frankrijk met voetbalgrootheden als Patrick Vieira, Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni. Bovendien droeg Camara bij Franse jeugdelftallen en Udinese Primavera regelmatig de aanvoerdersband. De Telegraaf meldde destijds dat Ajax een koopoptie van veertien miljoen euro had bedongen op de middenvelder.

Dramatische start

De start van Camara in Amsterdam verloopt echter belabberd. Bij Jong Ajax is de Fransman een vast gezicht op de reservebank en maakte hij tot dusver slechts 24 officiële minuten: hij mocht zeven minuten invallen tegen Helmond Sport, terwijl hij vrijdagavond zeventien minuten kreeg tegen VVV-Venlo.

García vertelt na afloop waarom we Camara zo weinig zien spelen: “Hij kwam van Udinese, waar ze anders spelen dan hier. Hier worden er andere dingen van hem gevraagd, maar hij doet het goed in de training. We zijn blij met hem”, begint de Spanjaard.

“Het is een kwestie van tijd, voordat hij die dingen zal gaan begrijpen. Het hoort bij het proces. Hij speelde in het eerste team van Udinese en hier doen we dingen anders. Het is lastig om in te schatten hoeveel potentie hij heeft”, aldus de Jong Ajax-trainer.