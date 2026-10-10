Soap krijgt nieuw hoofdstuk: Cristiano Ronaldo officieel geschorst

hangt een disciplinaire straf boven het hoofd nadat hij het trainingskamp van Portugal voortijdig heeft verlaten. De Portugese bond heeft een tuchtprocedure tegen de 41-jarige aanvaller gestart en hem voorlopig geschorst zolang de zaak loopt. Daarmee krijgt de rel rond zijn vertrek een nieuw vervolg.

De onrust ontstond nadat Ronaldo tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen negentig minuten op de bank was gebleven. Bondscoach Jorge Jesus was aanvankelijk niet van plan om de vedette in te brengen, maar kwam daar later op terug en stuurde hem de warming-up op. Uiteindelijk bleef een invalbeurt echter uit, tot grote frustratie van Ronaldo.

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Volgens de aanvaller maakten hij en Jesus daarna verschillende afspraken, die de bondscoach vervolgens niet zou zijn nagekomen. Dat zorgde voor zoveel woede dat Ronaldo besloot het Portugese trainingskamp te verlaten, slechts één dag voor de wedstrijd tegen Denemarken.

Ronaldo onthulde zijn kant van het verhaal

De Portugees liet het niet bij zijn vertrek. Kort daarna publiceerde hij een uitgebreid statement waarin hij naar eigen zeggen 'de waarheid' over de gebeurtenissen binnen de nationale ploeg uit de doeken deed. Daarmee gaf Ronaldo een inkijkje in de situatie die tot de breuk met de bondscoach leidde.

In zijn verklaring liet de superster bovendien doorschemeren dat hij rekening hield met mogelijke gevolgen van zijn beslissing. Die dreigen er nu daadwerkelijk te komen, want de Portugese bond heeft besloten de kwestie via een officiële tuchtprocedure te onderzoeken.

Wat de eventuele straf voor Ronaldo wordt, is voorlopig nog onduidelijk. De bond wil de zaak eerst volledig onderzoeken voordat er een beslissing wordt genomen. Portugal komt in november weer bijeen voor de volgende interlandperiode, waarin thuis tegen Denemarken en uit tegen Wales wordt gespeeld.